ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال حول حكم شراء شقة بواسطة التمويل العقاري؟ .

وقال أمين الفتوى، أن التمويل العقاري بكل بساطة حلال لا شبهة فيه، ولا ربا فيه.

وأضاف خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس": المسائل المتعلقة بالبنوك والحسابات، واتعامل مع البنك ولا لأ، وفوائد البنوك نجد من يحاولون التشكيك فى مؤسسات الدولة ومنها البنوك، وهؤلاء من المتطرفين.

واوضح: احذروا من أصحاب القلوب المريضة، واسالوا اهل الذكر، ومن يعلمون وهؤلاء فى المؤسسات وهى الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية.