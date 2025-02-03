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ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري؟.. أمين الفتوى يجيب

09:25 م الإثنين 03 فبراير 2025

الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى

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كتب- محمد قادوس:

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال حول حكم شراء شقة بواسطة التمويل العقاري؟ .

وقال أمين الفتوى، أن التمويل العقاري بكل بساطة حلال لا شبهة فيه، ولا ربا فيه.

وأضاف خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس": المسائل المتعلقة بالبنوك والحسابات، واتعامل مع البنك ولا لأ، وفوائد البنوك نجد من يحاولون التشكيك فى مؤسسات الدولة ومنها البنوك، وهؤلاء من المتطرفين.

واوضح: احذروا من أصحاب القلوب المريضة، واسالوا اهل الذكر، ومن يعلمون وهؤلاء فى المؤسسات وهى الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية.

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التمويل العقاري شراء شقة هشام ربيع
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