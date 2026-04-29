مع اقتراب موسم الصيف، يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أرخصة رحلات المصيف، التي تجمع بين الترفيه وانخفاض التكلفة..

برامج سياحية إلى مدينة دهب بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وتتوفر حاليا لدى شركات السياحة برامج إلى مدينة دهب بجنوب سيناء، بأسعار تبدأ من 2000 جنيه، تشمل الإقامة والمواصلات والتنقلات، ما يجعلها خيارا اقتصاديا لشريحة واسعة من الشباب والعائلات.

وبحسب منظم الرحلات يوسف صلاح، تتضمن البرامج السياحية عددا من الأنشطة الترفيهية، أبرزها زيارة مناطق طبيعية شهيرة، وتجارب السباحة والسنوركلينج، إلى جانب رحلات السفاري والجلسات البدوية، فضلا عن تنظيم يوم كامل بين الشواطئ والأنشطة البحرية، بإشراف منظمين طوال مدة الرحلة.

سبب الإقبال على رحلات دهب

وأكد "صلاح" لـ"مصراوي" أن الإقبال المتزايد على هذه الرحلات يعود إلى الجمع بين انخفاض التكلفة وتنوع الأنشطة، مشيرا إلى أن البرامج توفر تجربة متكاملة للمصيف دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإقامة في بعض الوجهات الساحلية الأخرى.

ويفضل عدد من المصطافين شراء مستلزمات نزول البحر بدلا من استئجارها بأسعار مرتفعة، خاصة مع توافرها بأسعار متفاوتة في القاهرة والجيزة، حيث تضم الأسواق متاجر متخصصة توفر خيارات متعددة من ملابس السباحة وأدوات الغوص السطحي بأسعار تناسب مختلف الفئات.

وتتنوع هذه الأدوات بين سترات النجاة، ونظارات السباحة، وأطقم السنوركل، والزعانف، إلى جانب أحذية البحر والحقائب المقاومة للماء، وهي مستلزمات أساسية للأنشطة البحرية، وتتوفر بجودة وأسعار متفاوتة حسب الخامة والاستخدام.

أسعار أدوات نزول البحر في القاهرة والجيزة

وتبدأ أسعار سترات النجاة للأطفال من نحو 200 جنيه، فيما تتراوح أسعار الكبار بين 300 و800 جنيه، وقد تصل الأنواع الاحترافية إلى أكثر من 1000 جنيه، بينما تبدأ أسعار نظارات السباحة من 150 جنيها، وتصل أطقم السنوركل إلى نحو 500 جنيه، وفقا لمنظم الرحلات.

كما تتراوح أسعار الزعانف بين 300 و1800 جنيه، فيما تبدأ أسعار أحذية البحر من 50 جنيها، وبونيه السباحة من 100 جنيه، بينما تبدأ أسعار الحقائب المقاومة للماء من 200 جنيه، ما يمنح المصطافين حرية تجهيز احتياجاتهم بتكلفة مناسبة قبل السفر.

