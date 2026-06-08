تعد الشواطئ من أجمل الوجهات الطبيعية التي تجذب ملايين السياح حول العالم، لما تتميز به من مياه صافية ورمال ناعمة ومناظر خلابة تساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء.

ويمتلك كل شاطئ طابعا فريدا ومميزا يجعله وجهة مميزة لعشاق البحر والمغامرة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم مجموعة من أجمل شواطئ العالم، وفقا لـ "thetimes" و "تايمز أوف إنديا".

شاطئ إيلافونيسي، جزيرة كريت، اليونان

اكتسب شاطئ إيلافونيسي الواقع في جزيرة كريت اليونانية شهرة واسعة بفضل مياهه الدافئة ورماله الوردية وطبيعته البرية الخلابة وأجوائه الهادئة.

شاطئ نونجوي، تنزانيا

أبرز ما يميز هذا الشاطئ هو رماله المرجانية الرائعة التي تتلألأ تحت أشعة الشمس وكأنها تشع ببريق ساحر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مياهه النقية والتكوينات الصخرية المنتشرة على امتداده تجعله يستحق الزيارة ولو لمرة واحدة في العمر.

شاطئ وايت هافن، أستراليا

يعد من الأماكن التي يجب زيارتها في أستراليا، إذ يشتهر برماله البيضاء الناصعة والناعمة، لذا يصنف بأنه نعومة والأكثر بياضا في العالم.

خليج هانالي، هاواي

يحظى هذا الشاطئ بشعبية كبيرة بين راكبي الأمواج خلال فصل الشتاء، عندما تزداد سرعة الأمواج وارتفاعها.

كوباكابانا، ريو دي جانيرو، البرازيل

يصنف هذا الشاطئ ضمن أجمل الشواطئ في العالم، إذ يمتد على طول ثلاثة أميال من الرمال الذهبية الساحرة، ويزداد جماله بالإطلالات البانورامية الخلابة على الجبال المحيطة به، إلى جانب أجوائه الحيوية المفعمة بالحياة، مما يجعله وجهة مثالية تجمع بين سحر الطبيعة وروعة التجربة السياحية.

شاطئ كليرووتر، فلوريدا

يحظى هذا الشاطئ في فلوريدا بشعبية كبيرة نظرا لجماله ورماله البيضاء الناعمة التي تمتد على طول الساحل، كما يتميز بمناخه المعتدل وأجوائه المشمسة على مدار العام.

شاطئ كامبس باي، جنوب أفريقيا

يقع هذا الشاطئ الساحر في مدينة كيب تاون، ويمتد على مساحة واسعة من الرمال الناعمة التي تلتقي بالمياه الزرقاء الصافية، ليمنح الزوار مشهدا خلابا وتجربة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة الساحلية.

شاطئ سيفين مايل، جراند كايمان

يعد شاطئ سيفن مايل في جزر كايمان وجهة مثالية لعشاق الأنشطة المائية، حيث يوفر مجموعة واسعة من التجارب، مثل التزلج على الماء، وركوب الأمواج، والتزلج الشراعي، والطيران المظلي، والتجديف بقوارب الكاياك.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة والغوص في مياهه الفيروزية الصافية، كما أنه يضم يضم مرافق استرخاء وترفيه متنوعة، مثل ملاعب الجولف والمطاعم الراقية.

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