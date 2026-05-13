كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التليفزيونية، يوثق لحظة تعدي شخص على فتاة بالضرب المبرح داخل مقر عملها بمحافظة بورسعيد.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية الواقعة فور تداول المقطع للوقوف على حقيقة التعدي وضمان حماية المواطنين بقلب مدينة بورسعيد.

تفاصيل بلاغ قسم المناخ

تبين من الفحص تلقي قسم شرطة المناخ ببورسعيد بلاغاً من إحدى الفتيات تقيم بدائرة القسم، تتضرر فيه من خطيبها "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

أوضحت التحريات أن المتهم اقتحم محل عمل خطيبته وانهال عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة، وذلك نتيجة خلافات عائلية نشبت بينهما.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

نجحت القوات الأمنية في تحديد مكان المشكو في حقه وإلقاء القبض عليه في مأمورية سريعة استهدفت محل سكنه. اعترف المتهم بمواجهته بالتحريات والفيديو المتداول بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المذكورة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.