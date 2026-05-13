انتهاء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام للمرحلة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن استمرار نشر النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تم إتاحة النموذج الثاني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم الطلاب أكاديميًا ورفع مستوى الاستعداد للامتحانات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبإشراف الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور محمد جمال مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

وأكدت المديرية أن نشر النماذج الاسترشادية يهدف إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحانات ونظام البوكليت، والتعرف على طبيعة الأسئلة، بما يساعدهم على تنمية مهارات إدارة الوقت وتحقيق أفضل أداء أثناء الامتحانات.