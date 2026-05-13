كشف مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تفاصيل تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وآليات عمله.

مشروع القانون: "مجلس إدارة من 9 أعضاء"

نص المشروع، على تشكيل مجلس إدارة الصندوق من 9 أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مشروع القانون: "تمثيل وزارات وجهات مختلفة داخل المجلس"

بحسب مجلس الوزراء، يضم مجلس الإدارة ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والعدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بالإضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة.

مشروع القانون: "اختصاصات واسعة للمجلس"

يختص المجلس بوضع الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والفنية، إلى جانب وضع ضوابط الصرف وآليات استرداد المبالغ التي يتم صرفها للمستحقين.

مشروع القانون: "التوسع في الخدمات الرقمية"

كما يتولى المجلس تحديد وسائل تقديم الخدمات باستخدام الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة، فضلًا عن اعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المقدمة.