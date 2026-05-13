أشلاء في صناديق القمامة.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل صديقه بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:40 م 13/05/2026

تعبيرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل صديقه وتقطيع جثته في منطقة أبو يوسف، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم من شهر يوليو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحميد أبو غنيم، وعضوية المستشارين رفيق رؤوف بهنام، وعمرو أمين بهلول، وبحضور عمر أبو كليلة، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة، أحمد يوسف حجاج.

أشلاء في القمامة تكتشف الجريمة

تعود أحداث القضية رقم 2988 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على أشلاء لجثة شخص ملقاة في القمامة بدائرة القسم، وبانتقال قوات الأمن والمعاينة، تبين أن الجثمان يعود لعامل يقيم في منطقة أبو يوسف.

خلاف على 1200 جنيه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم (عامل باليومية) حضر من الصعيد واستقر بالإسكندرية قبل 3 سنوات، وكان يشاركه السكن المجني عليه وشخص آخر. وبدأت الأزمة قبل عام حين شارك المتهم صديقه في "نقل أثاث" لإحدى السيدات، حيث نشب خلاف لاحقًا حول مبلغ 1200 جنيه ادعى المجني عليه فقدانها داخل الشقة محل العمل.

مشادة وتخلص من الصديق

وأوضحت التحقيقات أن الخلاف المالي ظل قائمًا بينهما وتجدد بمشادة كلامية داخل سكنهما المشترك، مما دفع المتهم لتقرير التخلص من صديقه.
وعقب ارتكاب الواقعة، قام المتهم بتمزيق الجسد وإلقاء الأشلاء في صناديق القمامة لإخفاء معالم جريمته، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف هويته والقبض عليه.
محكمة جنايات جريمة قتل الإسكندرية

