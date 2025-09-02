الليلة بـ1500 جنيه.. 20 صورة لـ أرخص 5 أماكن في رأس سدر

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في رأس سدر، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في رأس سدر، وفقا لموقع "بوكينج".

Maldives Holtel

يقع مكان إقامة "Maldives Holtel" في راس مطارمة في محافظة جنوب سيناء ويوفر إقامة مع إمكانية الدخول إلى المسبح الداخلي.

تشمل بعض أماكن الإقامة شرفة مع إطلالة على المسبح، ومطبخاً صغيراً مجهزاً بالكامل، وحمّاماً مشتركاً مع بيديت.

يوفر مكان إقامة "Maldives Holtel" تراس ومنطقة شاطئ خاص، بالإضافة إلى حديقة.

سعر الليلة 1548 جنيها شامل الضرائب والرسوم.

La Perla Resort Ras Sudr

يقع مكان إقامة "La Perla Resort Ras Sudr" في رأس سدر، ويتميز بمسبح خارجي وحديقة ومنطقة شاطئ خاص وتراس. تشمل كل غرفة شرفة مع إطلالة على البحر.

تحتوي جميع غرف الضيوف على جهاز تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وثلاجة وغلاية، بالإضافة إلى دش وخزانة ملابس.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 195 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 1620 جنيها شامل الضرائب والرسوم.

منتجع ريفيرا

يقع مكان إقامة "منتجع ريفيرا" في رأس سدر على بُعد 1.5 كم من شاطئ رأس سدر. يوجد في مكان الإقامة هذا مسبح خاص ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

يوفر هذا الشاليه إمكانية الوصول إلى شرفة مع إطلالات على الحديقة. وتتوفر (2) غرفة نوم، ومطبخ مجهز بالكامل، وجهاز تكييف. يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 191 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 2011 جنيها شامل الضرائب والرسوم.

la Hacienda Cozy Studio Chalet

يقع مكان إقامة "la Hacienda Cozy Studio Chalet" في رأس سدر على بُعد 2.2 كم من شاطئ لا هاسيندا، ويوفر منطقة شاطئ خاص ومسبحاً خارجياً وواي فاي مجاني وجهاز صراف آلي. يوفر مكان الإقامة هذا إمكانية استخدام التراس والمواقف الخاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (1) غرفة نوم في الشقة، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل فيه ميكروويف وغلاية، و (1) حمّام مع دش وحوض استحمام ساخن، وجهاز تكييف. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

يقع Capital International على بُعد 183 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 2020 جنيها شامل الضرائب والرسوم.

شاليه راس سدر Diamond resort

يوفر مكان إقامة "شاليه راس سدر Diamond resort" جهاز تكييف وتراس، ويقع في رأس سدر. توفر هذه الشقة شرفة.

توفر هذه الشقة (2) غرفة نوم، بالإضافة إلى غرفة معيشة فيها تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومطبخ صغير مجهز بالكامل فيه ثلاجة وميكروويف، و (2) حمّام مع بيديت.

يقع Capital International على بُعد 173 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 2262 جنيها شامل الضرائب والرسوم.