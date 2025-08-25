مصيفك في مرسى علم.. 20 صورة لـ أرخص 5 أماكن للإقامة

كتب - سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في مرسى علم، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في مرسى علم، وفقا لموقع "بوكينج".

Casa De Amor

يقع مكان إقامة "Casa De Amor" في أبو دباب، يوفر مكان الإقامة هذا المقابل للشاطئ إمكانية استخدام الشرفة والواي فاي المجاني.

توفر هذه الشقة (1) غرفة نوم، بالإضافة إلى مطبخ، وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومنطقة جلوس، وجهاز تكييف. تتوفر مناشف وبياضات أسرّة في الشقة.

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 25 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 696+ 104 ضرائب ورسوم بإجمالي 800 جنيه.

Oasis marsa alam

يقع مكان إقامة "Oasis marsa alam" في مرسى علم، ويوفر خدمة واي فاي مجاني وجهاز تكييف وإمكانية استخدام حديقة فيها مسبح خارجي. يضم مكان الإقامة كازينو، ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمطعم والبار الموجودين في مكان الإقامة.

يتوفر أيضاً ما يلي: ثلاجة وغلاية.

يوفر مكان إقامة "Oasis marsa alam" تراس، بالإضافة إلى صالة مشتركة.

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 65 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 1005+ 151 ضرائب ورسوم بإجمالي 1156 جنيها.

The Villa

يوفر مكان إقامة "The Villa" الواقع في مرسى علم إقامة مع مسبح خارجي، ومنطقة شاطئ خاص،.وتراس. يمكن للضيوف احتساء مشروب في بار الوجبات الخفيفة.

تحتوي كل غرفة في "The Villa" على خزانة ملابس وتلفزيون بشاشة مسطحة، بالإضافة إلى حمّام خاص وبياضات أسرّة ومناشف. يتوفر في جميع الوحدات ثلاجة.

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 32 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 1956+ 196 ضرائب ورسوم بإجمالي 2152 جنيها.

Marina Residence Suites Port Ghalib

يقع مكان إقامة "Marina Residence Suites Port Ghalib" في بورت غالب، ويوفر خدمة واي فاي مجاني وجهاز تكييف وإمكانية استخدام حديقة فيها مسبح خارجي.

تتوفر كل وحدة مع سرير أريكة وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية،، بالإضافة إلى مطبخ صغير مجهز جيداً، وحمّام خاص مع حوض استحمام أو دش. يتوفر أيضاً ما يلي: ثلاجة وفرن، بالإضافة إلى غلاية.

يمكن للضيوف في مكان إقامة "Marina Residence Suites Port Ghalib" الاستمتاع بإفطار يقدم خيارات طعام من بوفيه.

يمكن للضيوف في مكان إقامة "Marina Residence Suites Port Ghalib" استخدام التراس.

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 8 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 2003+ 549 ضرائب ورسوم بإجمالي 2552 جنيها.

Wadi Sabarah Lodge

يقع مكان إقامة "Wadi Sabarah Lodge" في مرسى علم، ويتميز بمسبح خارجي وحديقة ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة. يمكن للضيوف استخدام التراس والاستفادة من واي فاي مجاني ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تحتوي كل غرفة في "Wadi Sabarah Lodge" على مكتب وبياضات أسرّة، بالإضافة إلى شرفة مع إطلالة على المسبح. تتميز الغرف في "Wadi Sabarah Lodge" بحمّام خاص مع دش ولوازم استحمام مجاناً، بالإضافة إلى إطلالة على البحر. تحتوي جميع الغرف في "Wadi Sabarah Lodge" على جهاز تكييف وصندوق ودائع آمن.

يمكن الاستمتاع بإفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من بوفيه أو كونتيننتال أو إنجليزية / أيرلندية متكاملة في مكان الإقامة. يوجد في مكان إقامة "Wadi Sabarah Lodge" مطعم يقدّم أطباقاً متوسطية وأطباقاً من الشرق الأوسط وأطباقاً بحرية، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وحلال وخالية من الغلوتين.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والإنجليزية في مكتب الاستقبال، وهم على استعداد لتقديم المساعدة للضيوف على مدار الساعة.

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 38 كم ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة لفرد 3602+ 1033 ضرائب ورسوم بإجمالي 4635 جنيها.