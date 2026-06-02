هل تحب القطط؟.. جزيرة يونانية تمنح المتطوعين إقامة مجانية

يحلم كثيرون بقضاء فترة من حياتهم في مكان هادئ يبتعدون فيه عن ضغوط العمل وروتين الحياة اليومية، خاصة إذا كان ذلك في جزيرة ساحرة تجمع بين الطبيعة الخلابة وأسلوب الحياة الهادئ.

وهذا الحلم يمكن أن يتحول إلى واقع في جزيرة سيروس اليونانية، حيث تتيح إحدى منظمات رعاية الحيوانات فرصة فريدة للإقامة والعمل التطوعي في بيئة مميزة لعشاق القطط، بحسب موقع euronews.

جزيرة تتيح الإقامة مجانا مقابل رعاية القطط

وتسعى منظمة "سيروسكاتس" المتخصصة في رعاية القطط والحيوان إلى استقطاب متطوعين لا تقل أعمارهم عن 25 عاما، سواء كانوا أفرادا أو أزواجا، على أن يتمتعوا بالصحة الجيدة والقدرة على العمل باستقلالية وتحمل المسؤولية.

وتتمثل المهمة الأساسية للمتطوعين في رعاية القطط والاهتمام بها لمدة لا تقل عن شهر واحد، بمعدل يقارب خمس ساعات يوميا ولمدة خمسة أيام أسبوعيا.

وتعيش آلاف القطط الضالة في الجزيرة ويبلغ عددها حوالي 3000، ما يجعل الحاجة إلى متطوعين أمرا ضروريا، علما بأن باب التقديم لعام 2027 يفتح في شهر سبتمبر 2026.

وفي المقابل، توفر المنظمة مجموعة من المزايا تشمل الإقامة ووجبة الإفطار إلى جانب المرافق الأساسية التي تساعد المتطوعين على الاستقرار خلال فترة وجودهم في الجزيرة.

وتؤكد المنظمة أن امتلاك خبرة سابقة في مجال رعاية الحيوانات أو العمل كمساعد بيطري يعد ميزة إضافية، كما ترحب بالأشخاص الذين سبق لهم التعامل مع القطط الضالة.

حب الحيوانات شرط أساسي

ومع ذلك، فإن الشرط الأهم يبقى حب الحيوانات والاستعداد للالتزام بالعمل الجاد والموثوقية واحترام المواعيد والقدرة على أداء المهام بشكل مستقل.

معلومات عن جزيرة سيروس

أما جزيرة سيروس، فتتميز بطابع مختلف عن الصورة التقليدية للقرى اليونانية الساحلية، ففي قلب الجزيرة تقع مدينة إرموبولي، التي تزخر بمعالم معمارية أنيقة تعود إلى القرن التاسع عشر، حيث تنتشر الساحات الواسعة والمباني الفخمة والسلالم الرخامية ودار البلدية التاريخية.

وتصنف سيروس ضمن أجمل جزر سيكلاديز اليونانية وأكثرها احتفاظا بطابعها الأصيل، إذ لم تتأثر بشكل كبير بالزحام السياحي الذي تشهده بعض الجزر الشهيرة، لذلك تعد وجهة مثالية للراغبين في الاستمتاع بأجواء هادئة، مع إمكانية زيارة المقاهي والمطاعم التي يرتادها السكان المحليون بأسعار مناسبة.

