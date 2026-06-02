كشفت أسرة الفنانة سهام جلال عن موعد ومكان العزاء بعد أن رحلت عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، عقب تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية، عن عمر ناهز 54 عامًا.

موعد ومكان عزاء الفنانة سهام جلال

يقام عزاء الفنانة سهام جلال غدًا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بالمعادي".

جنازة الفنانة سهام جلال

وكانت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة أُقيمت عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها والمقربين منها، فيما حضر من الوسط الفني الفنان أحمد منير لتوديعها إلى مثواها الأخير.

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