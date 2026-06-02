أول تعليق من كوكا بعد رحيله عن الاتفاق السعودي

مع اقتراب رحيله.. ماذا قدم حسين الشحات مع الأهلي؟

نشر الدولي المصري أحمد حسن كوكا، رسالة وداعية عبر حسابه على انستجرام، بعد رحيله بشكل رسمي عن صفوف الاتفاق السعودي لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضي.

وقال كوكا عبر حسابه بمنصة "إنستجرام": "موسم مختلف وتجربة جديدة بالنسبة لي في الشرق الأوسط بعد سنوات طويلة في أوروبا".

وأضاف كوكا: "بصراحة، في بداية الموسم احتجت بعض الوقت للتأقلم، سواء مع مواعيد التمارين المختلفة أو المباراتين اللي كنت اتوقفت فيها في فرنسا".

وأوضح: "بالإضافة للإصابة التي تعرض لها أكثر من مرة، لكن الحمدلله، خطوة بخطوة بدأت أشعر أني أعود، من مباراة الفتح في الدور الثاني بدأت أشعر بإيقاع المباريات والثقة من جديد، ولعبت 3 مباريات متتالية وسجلت هدفين، وبدأت أشعر أني أستعيد نفسي مرة أخرى".

وواصل كوكا خلال رسالته: "لكن للأسف بعد مباراة الحزم، التي سجلت فيها، لم أحصل على فرصة اللعب مرة أخرى، هناك أمور ليست بيدي، مثل قانون الـ8 أجانب أو أسباب أخرى، وأنا دائمًا أحاول التركيز فقط على الأشياء التي أستطيع التحكم بها".

وأكد: "أنا واثق من قدراتي، وأعرف أني قادر على تسجيل أكثر من 15 هدفًا في الموسم عندما ألعب باستمرارية، لكن الحمدلله على كل حال".

واختتم: "شكرًا لكل شخص قابلته في الاتفاق، بصراحة جعلتموني أشعر وكأني في بلدي وبين أهلي، أتمنى لكم من كل قلبي دوام النجاح والتوفيق، وإن شاء الله يظل نادي الاتفاق دائماً في تقدم".

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