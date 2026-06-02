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بعد رصد نشاطها على السوشيال ميديا.. ضبط صانعة محتوى بدار السلام

كتب : فاطمة عادل

09:25 م 02/06/2026

ضبط سيدة - تعبيرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة، عقب رصد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيامها بنشر عدد من الفيديوهات التي أثارت جدلاً بين المتابعين، وتضمنت ظهورها بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المذكورة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وبتفتيشها، عثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل ومقاطع تؤكد نشاطها المرتبط بنشر الفيديوهات المشار إليها عبر حساباتها الإلكترونية.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بنشر تلك المقاطع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هدفها من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات والمتابعين وتحقيق أرباح مالية من خلال المحتوى المنشور.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.



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