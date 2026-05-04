خطفت القلوب هذا العام.. أبرز 5 سلالات قطط في 2026

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 04/05/2026
    قطة راجدول
    كلب المانشكين
    قط الماين كوين
    القط الفارسي

شهد عام 2026 عدد من سلالات القطط التي خطفت الأنظار بعفويتها وجمالها وشخصياتها الفريدة وذكائها.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 سلالات قطط في 2026، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي مميزات القط الطية الاسكتلندية؟

يمتلك القط الطية الاسكتلندية أذنين مطويتين مميزتين وعيون كبيرة مستديرة تمنحه مظهرا فريدا، لذا فهو يجمع بين البومة والدب، كما يتمتع بقدرة فائقة على ملاحظة كل ما يحيط به بدقة وانتباه شديد.

هل يمكن أن تكون قطة راجدول صديقة مثالية للإنسان؟

تشتهر هذه القطط بقدرتها على الاسترخاء التام بمجرد حملها، مع عيون زرقاء ساحرة وفرو ناعم كالحرير.

وما يميزها أكثر هو طباعها الودودة التي تشبه الكلاب وحنانها العميق تجاه مالكيها.

هل كلب المانشكين يمتلك أرجل قصيرة؟

يمتلك كلب المانشكين سمة جينية طبيعية وأرجل قصيرة تجعل حركاته السريعة مضحكة للغاية.

رغم صغر قامته، يتمتع بطاقة هائلة وحيوية مذهلة وسرعة فائقة.

هل قط الماين كون يجمع بين الهيبة والمرح؟

هذه القطط عملاقة ولطيفة تتميز بآذان كبيرة وذيل كثيف، وبالرغم من حجمها لا تصدر مواء عاديا بل صوت بسيط.

كما إنها قطط قوية ومرحة بشكل مذهل بمجرد أن تشعر بالراحة والأمان مع مالكها.

هل يمكن أن يجمع القط لفارسي بين الرقة والنشاط؟

يتميز هذا القط بالرقة والهدوء، كما أنه مشهور بفرو طويل منسدل ووجه مستدير وسرعة مدهشة ونشاط تمكنهم من القفز دائما من الأعلى.

بينهن حنان ترك وزينة.. فنانات شاركن هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة
بتُهمة "الاختطاف".. إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في واقعة أسطول الصمود
ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟
الأزهر يعتمد نتيجة مسابقة حفظ القرآن 2026.. 15 ألف فائز وجوائز 23 مليون
العدول عن الخطبة واسترداد المهر مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد
