شهد عام 2026 عدد من سلالات القطط التي خطفت الأنظار بعفويتها وجمالها وشخصياتها الفريدة وذكائها.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 سلالات قطط في 2026، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي مميزات القط الطية الاسكتلندية؟

يمتلك القط الطية الاسكتلندية أذنين مطويتين مميزتين وعيون كبيرة مستديرة تمنحه مظهرا فريدا، لذا فهو يجمع بين البومة والدب، كما يتمتع بقدرة فائقة على ملاحظة كل ما يحيط به بدقة وانتباه شديد.

هل يمكن أن تكون قطة راجدول صديقة مثالية للإنسان؟

تشتهر هذه القطط بقدرتها على الاسترخاء التام بمجرد حملها، مع عيون زرقاء ساحرة وفرو ناعم كالحرير.

وما يميزها أكثر هو طباعها الودودة التي تشبه الكلاب وحنانها العميق تجاه مالكيها.

هل كلب المانشكين يمتلك أرجل قصيرة؟

يمتلك كلب المانشكين سمة جينية طبيعية وأرجل قصيرة تجعل حركاته السريعة مضحكة للغاية.

رغم صغر قامته، يتمتع بطاقة هائلة وحيوية مذهلة وسرعة فائقة.

هل قط الماين كون يجمع بين الهيبة والمرح؟

هذه القطط عملاقة ولطيفة تتميز بآذان كبيرة وذيل كثيف، وبالرغم من حجمها لا تصدر مواء عاديا بل صوت بسيط.

كما إنها قطط قوية ومرحة بشكل مذهل بمجرد أن تشعر بالراحة والأمان مع مالكها.

هل يمكن أن يجمع القط لفارسي بين الرقة والنشاط؟

يتميز هذا القط بالرقة والهدوء، كما أنه مشهور بفرو طويل منسدل ووجه مستدير وسرعة مدهشة ونشاط تمكنهم من القفز دائما من الأعلى.

