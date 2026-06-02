"أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات".. تحديث عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

كتب : أحمد العش

09:04 م 02/06/2026

طقس حار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار متابعتها للحالة الجوية، مشيرة إلى أن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية اعتبارًا من الساعة 7 مساءً، أظهر تكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والصحراء الغربية.

أوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن هذه السحب يصاحبها استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة ربما تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وصحراء مطروح ومناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت "الأرصاد" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحري، وربما تمتد بنسبة حدوث تقدر بنحو 20% تقريبًا إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدةً استمرار المتابعة والتحديث للحالة الجوية.

التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين.. 7 أسباب جديدة للاستبعاد
