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في اليوم العالمي للحمار.. "بيطري" يكشف استخدامات جلده وأكثر الدول المستوردة

12:02 ص الجمعة 09 مايو 2025

اليوم العالمي للحمار

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن أهمية جلود الحمير في صناعة العقاقير وأكثر الدول المستوردة له.

وأوضح "غالب" لمصراوي، إن الهرمونات التي تترسب تحت جلود الحمير، تدخل في صناعة المنشطات الجنسية حيث أنها تساعد على تدفق الدماء إلى الجهاز التناسلي للإنسان كما يستخلص مادة "الكولاجين"، من جلودها أيضًا والتي تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا، لمعالجة تجاعيد الوجه والجسم.

وأضاف "غالب"، كما تستخدم جلود الحمير في صناعة الواقي الذكري وبعض الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان، مشيرًا إلى أن الصين واليابان أكثر الدول استيرادًا في العالم للحمير.

يذكر أن العالم يحتفل في 8 مايو باليوم العالمي للحمير، وجاء الاحتفال بعد أن أطلقت منظمات حقوق الحيوان الدعوة للاحتفال بما يقرب من 59 مليونًا من الحمير والبِغال التي تعيش على الأرض، في هذا اليوم.

صاحب فكرة اليوم العالمي للحمير هو "رازق أرك"، عالم أسس مجموعة على منصة "فيسبوك" بهدف التوعية بأهمية حماية حيوان الحمار وتقدير دوره في خدمة البشرية.

وتعود فكرة اليوم العالمي للحمير إلى عام 2018، حيث تم إطلاق الاحتفال بهذا اليوم للتأكيد على أهمية هذه الحيوانات وإبراز جهودها المبذولة في خدمة الإنسان.

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الدكتور محمد منتسب غالب جلود الحمير صناعة المنشطات الجنسية اليوم العالمي للحمير
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