تعد مشكلة انبعاث الروائح الكريهة من الملابس بعد الغسيل من أكثر المشكلات إزعاجا في المنازل، وغالبا ما تكشف التحليلات أن السبب الأساسي مرتبط بنظافة الغسالة وطريقة استخدامها.

وبحسب موقع "جود هاوس كينج"، فإن الحفاظ على نظافة الغسالة لا يتطلب مجهودا كبيرا، بل يعتمد على مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد على التخلص من الرواسب والروائح وضمان أداء أفضل للجهاز.

1- تنظيف حلة الغسالة من الداخل



ينصح بتشغيل الغسالة وهي فارغة على دورة غسيل بدرجة حرارة مرتفعة، مع إضافة كوب من الخل الأبيض أو نصف كوب من بيكربونات الصوديوم، وهذا الإجراء يساهم في تفكيك الرواسب المتراكمة داخل الحلة والقضاء على البكتيريا المسببة للروائح.

2- تنظيف درج المسحوق

يفضل إخراج درج المسحوق ونقعه في ماء دافئ مضاف إليه القليل من الخل، ثم تنظيفه جيدا باستخدام فرشاة صغيرة لإزالة بقايا المنظفات العالقة، مع التأكد من تجفيفه تماما قبل إعادة تركيبه.

3- تنظيف كاوتش الباب

في الغسالات الأوتوماتيك، يعد الكاوتش من أكثر الأماكن عرضة لتجمع المياه والأوساخ.

لذلك يجب مسحه بانتظام بقطعة قماش مبللة بالخل أو محلول بيكربونات الصوديوم، مع إزالة أي بقايا أو وبر عالق.

4- تنظيف فلتر الغسالة



يعد الفلتر من الأجزاء الأساسية التي تحتجز الشوائب، لذا يجب فكه بشكل دوري وتنظيفه من الشعر وبقايا المناديل والعملات الصغيرة، ثم غسله بالماء الدافئ وإعادة تركيبه بإحكام.

5- تهوية الغسالة بعد الاستخدام



ترك باب الغسالة ودرج المسحوق مفتوحين بعد الانتهاء من كل دورة غسيل يساعد على تقليل الرطوبة الداخلية ومنع نمو البكتيريا.



كما ينصح بعدم الإفراط في استخدام المنظفات أو ترك الملابس المبللة داخل الغسالة لفترات طويلة، مع إجراء تنظيف شامل للجهاز مرة واحدة شهريا على الأقل.

