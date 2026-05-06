في عالم تتعدد فيه الثقافات وتتنوع العادات، لا تقتصر الاختلافات على اللغة أو التقاليد، بل تمتد أيضًا إلى ما يتناوله الناس من أطعمة، فينما يري البعض في هذه الأطباق جزءا من تراثه وهويته، قد يراها آخرون غريبة أو حتى صادمة.

في هذا التقرير، نرصد أغرب 5 أطعمة حول العالم وفقًا لما ورد عبر صحيفة، timesofindia.

1- مخ القرود

يُعد هذا الطبق من أكثر الأطعمة إثارة للجدل، وغالبا ما يُتداول في القصص الشعبية أكثر من كونه ممارسة منتشرة فعليا اليوم.



ورغم ما يُقال عن تقديمه طازجا، فإن هذه الممارسات تكاد تكون منعدمة في العصر الحديث، خاصة مع القوانين الصارمة المتعلقة بحقوق الحيوان.

لماذا يعد طبق مخ القرود من الترف؟

يرتبط بالترف المبالغ فيه في بعض الروايات، لكنه في الواقع يُعد مثالا على المبالغات الثقافية أكثر من كونه طبقًا شائعا.

2- البيض المُخمر

في الصين، يُعرف "بيض الألف عام"، كواحد من أشهر الأطعمة التقليدية، يتم حفظ البيض في مواد طبيعية لأسابيع أو أشهر، ما يمنحه لونًا داكنا وقواما مميزا.





ما الذي يميزه؟

طعمه القوي ورائحته النفاذة قد تكون صادمة للبعض، لكنها محببة لدى عشاق المطبخ الآسيوي.

3- حساء عش الطيور

يُحضر هذا الحساء من أعشاش طيور تُبنى من إفرازات خاصة، ويُعد من أغلى الأطباق في العالم.

لماذا هو باهظ الثمن؟



لصعوبة جمع الأعشاش واعتقاد البعض بفوائدها الصحية، خاصة للبشرة والمناعة.

4- كاسو مارزو



في جزيرة سردينيا الإيطالية، يُعد هذا الجبن من أكثر الأطعمة غرابة، حيث يحتوي على يرقات حية تساعد في تخميره.



هل يُؤكل فعلاً؟

نعم، لكنه محاط بجدل كبير، كما أنه محظور في بعض الدول بسبب مخاوف صحية.

5- سمك الفوجو

في اليابان، يُعتبر تناول سمك الفوجو تجربة فريدة، لكنه يحمل خطرًا حقيقيًا بسبب سميته.

كيف يُقدم بأمان؟

يخضع الطهاة لتدريب صارم للحصول على ترخيص خاص، إذ إن أي خطأ في تحضيره قد يكون قاتلا؟

أقرأ أيضًا:

باع جسر لندن وتمثال الحرية.. كيف خدع محتال القرن العشرين ضحاياه؟



سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو

بين البهجة والمخاطر.. ما قصة أكبر معركة مائية في العالم؟