10 صور لـ أغرب أكلات حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

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كتبت- أسماء مرسي:

في مختلف الثقافات حول العالم، توجد أطعمة غريبة لا يمكن تخيلها، من أجزاء من الحيوانات إلى حشرات ومواد غير متوقعة.

في هذا الصدد، إليكم أغرب أنواع الأكلات حول العالم، وفقا لموقعي "timesofindia" و"hostelworld".

سمك الفوجو الياباني.. لعبة قاتلة مع السم

يعتبر سمك الفوجو من الأطعمة الأكثر خطورة في العالم، حيث يحتوي على سم قاتل يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم إعداده بطريقة صحيحة.

يتمتع الطهاة اليابانيون المتخصصون بمهارة عالية في إعداد هذا الطبق، حيث يقومون بإزالة الأجزاء السامة بدقة متناهية، تاركين فقط الكمية المناسبة من السم التي توفر نكهة مميزة دون التسبب في أي ضرر.

البيض الصيني ذو العمر المديد.. بيضة الألف عام

في الصين، "بيضة الألف عام" من الأطعمة التقليدية، بالرغم من أن عمرها الفعلي لا يتجاوز بضعة أشهر، يتم دفن البيض في خليط من الطين والأرز والملح والرماد لعدة أشهر، ما يؤدي إلى تغير لونه وطعمه بشكل كبير.

وجبة القرش المخمر.. وليمة آيسلندية فريدة

في أيسلندا، تُحضر وجبة من لحم سمك القرش بطريقة فريدة من نوعها، ويُترك لحم القرش ليفسد في الأرض لعدة أشهر ثم يجفف في الهواء الطلق.

بالرغم من رائحته القوية التي تشبه الأمونيا، إلا أن هذا الطبق يعتبر من الأطعمة التقليدية الشهيرة في أيسلندا.

عيون التونة اليابانية.. وجبة اقتصادية ومغذية

عيون التونة من الأطعمة الشائعة في بعض مناطق اليابان والصين، حيث يتم غليها وتتبيلها قبل تناولها، وتتميز هذه الأطعمة بمذاقها الحار وسعرها المنخفض.

العنكبوت المقلي الكمبودي.. وجبة غنية بالبروتين

في كمبوديا، يٌحضر طبق من العناكب المقلية عن طريق نقعها في خليط من التوابل ثم قليها، ويعتبر هذا الطبق غنيا بالبروتين ومن الأطعمة الشعبية في بعض المناطق.

كافيار الحشرات المكسيكي.. وجبة فاخرة من الحشرات

كافيار الحشرات من الأطعمة الفاخرة في المكسيك، حيث يتم تحضيره من يرقات النمل التي تتغذى على نبات التكيلا، ويُشبه قوامها بالجبن.

بيض مخلل.. وجبة بريطانية حامضة

البيض المخلل هو طبق بريطاني تقليدي يتم تحضيره عن طريق نقع البيض المسلوق في الخل، ويتميز بمذاقه الحامض القوي.

شوربة عش الطائر.. حلوى آسيوية فاخرة

تعتبر شوربة عش الطائر من الحلويات الفاخرة في جنوب شرق آسيا، حيث يتم تحضيرها من أعشاش الطيور التي تبنيها من لعابها اللزج، وتتسم بقوامها المطاطي.

أرجل الضفادع.. وجبة فرنسية

من الأطعمة الشهية في فرنسا وجنوب شرق آسيا، حيث يتم تحضيرها من قبل سكان هذه الدول بطرق مختلفة مثل الشوي والقلي.

الأفعى الجرسية المقلية.. وجبة أمريكية غريبة

طبق الأفعى الجرسية المقلية من الأطعمة التقليدية في جنوب غرب الولايات المتحدة.

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