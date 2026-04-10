"يتكون من7 آلاف غرفة".. 10 صور ومعلومات عن أكبر فندق في العالم

تجذب المباني المائلة حول العالم دائما أنظار الجميع، فهي تتحدى قوانين الجاذبية والهندسة التقليدية، لذا أصبح بعضها رموزا سياحية وهندسية فريدة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أغرب المباني المائلة حول العالم، وفق ما كشف موقع "dailypassport".

لماذا يعتبر برج أسينيلي أطول برج مائل من العصور الوسطى؟

يعد برج أسينيلي في بولونيا أطول برج مائل من العصور الوسطى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 3048 متر واستغرق بناؤه 10 سنوات واكتمل في عام 1119، وفي ذلك الوقت، كانت العائلات الثرية تشيد أبراجا كهذه كرمز للثراء.

يقع برج أسينيلي بجوار برج جاريسندا الأقصر منه، حيث يميل البرج الشقيق بزاوية 4 درجات وهي زاوية أكبر من زاوية ميل برج بيزا المائل وأكثر بقليل من ميل برج أسينيلي البالغ 1.3 درجة .

بعد أن تأثر برج جاريسيندا بالهبوط الأرضي أجريت عليه تعديلات في القرن الرابع عشر وسط مخاوف من انهياره.

ومنذ عام ٢٠٢٣ تم إغلاق الساحة المحيطة ببرجي بولونيا لإجراء أعمال ترميم هيكلية، وعند إعادة افتتاحه سيتمكن الزوار مجددا من صعود ٤٩٨ درجة إلى منصة المشاهدة في برج أسينيلي للاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة على المدينة.

لماذا يعد مشروع ألتير من أبرز ناطحات السحاب في كولومبو؟

يعد مشروع ألتير ناطحتي سحاب مذهلتين في العاصمة السريلانكية كولومبو، وهو مجمع سكني وتجاري متعدد الاستخدامات، اكتمل بناؤه عام 2021، يتميز بتصميمه العمودي بينما يميل الآخر بزاوية حادة تبلغ 13.8 درجة من الطابق الخامس إلى التاسع والثلاثين، مما يشكل سلسلة من الشرفات الحدائقية.

يضمن الهيكل المثلثي المميز دعما كافيا للوزن مع إضفاء لمسة جمالية جذابة، وهذا المعلم الفريد من نوعه هو من تصميم المهندس المعماري الكندي الأمريكي موشيه صفدي.

ما هي بوابة أوروبا ولماذا تعرف أحيانًا باسم توريس كيو؟

بوابة أوروبا التي تعرف أحيانا باسم توريس كيو نسبة إلى المستأجر الأصلي للمبنى المكتبي تتألف من ناطحتي سحاب مائلتين في مدريد.

ووضع المهندسان المعماريان الأمريكيان فيليب جونسون وجون هنري بورجي تصميما جريئا ومبتكرا كان رائدا عند اكتماله عام 1996.

يميل البرجان التوأمان باتجاه بعضهما بزاوية 15 درجة، ويحتوي كل منهما على ثقل موازن خرساني تحت الأرض متصل بأعلى المبنى بواسطة كابل، ويضمن هذا النظام بقاء البرجين منتصبين رغم ميلهما الكبير.

ويبلغ ارتفاع كل منهما 113.9952 مترا ويتكون من 26 طابقا، ولكن نظرا للزاوية غير المعتادة، لا تستطيع أربعة من المصاعد الثمانية الصعود إلا إلى الطابق الثالث عشر.

كيف أصبح برج لا تور بينشي رمزا تاريخيا بعد الحرب؟

خلال الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية، شيدت حصون في منطقة نورد با دو كاليه الفرنسية كجزء من سلسلة دفاعات ساحلية أطلق عليها اسم جدار الأطلسي.

اتخذت هذه الحصون أشكالا عديدة، لكن أحدها الواقع شمال بلدة أوي بلاج، بني على شكل برج كنيسة، ومع تغير مسار الحرب زرع الألمان متفجرات تحت واجهة البرج وحاولوا تدميره، لكن ذلك لم يكن كافيا لهدمه، ومنذ ذلك الحين، ظل البرج قائما بزاوية 20 درجة

متى بنيت منارة إل فارو وما سر شكلها المميز؟

تقع بلدة بويرتو موريلوس في منتصف الطريق بين كانكون وبلايا ديل كارمن في ريفييرا مايا المكسيكية، ومن أبرز معالمها غير المألوفة منارة إل فارو إنكلينادو ( المنارة المائلة )، التي تقع على شاطئ البلدة الرملي.

يعود تاريخ بناء البرج المستطيل إلى عام ١٩٤٦، ولم يكن ذا أهمية تذكر حتى وصول إعصار بيولا بعد ٢١ عاما، وعندما هدأت رياح هذه العاصفة من الفئة الخامسة، خرج سكان بويرتو موريلوس ليجدوا منارتهم قد تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه.

لم يكن من الممكن ترميمها، لكن أصبحت منارة إل فارو إنكلينادو أشهر معالم بويرتو موريلوس السياحية.

كيف يتحدى مبنى الكابيتال الجاذبية دون أن ينهار؟

يعد مبنى "كابيتال جيت" بتصميمه غير التقليدي والمستقبلي أحد أبرز ناطحات السحاب في مدينة أبوظبي.

وطورته شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) واكتمل بناؤه عام 2010 ، ويبلغ ارتفاعه 160 متر مع ميل مذهل بزاوية 18 درجة.

يستطيع هذا المبنى المؤلف من 35 طابقا أن يتحدى الجاذبية بفضل هندسة بارعة، فهو يرتكز على قاعدة خرسانية مسلحة، بينما تثبته 490 ركيزة خرسانية في الأرض.

وتضمن هذه الركائز، بالإضافة إلى قلب خرساني مقوى عدم سقوطه بفعل عوامل مثل الرياح والنشاط الزلزالي وزاوية ميله الحادة.

كم يبلغ ارتفاع برج مونتريال وما سبب تميزه كأطول برج مائل في العالم؟

يبلغ ارتفاع برج مونتريال 164 متر، لذا يعد أطول برج مائل في العالم صممه المهندس المعماري الفرنسي الشهير روجر تايليبير، كما إنه يشكل جزءا من الحديقة الأولمبية ويطل على الاستاد الأولمبي.

ومع ذلك، ولأسباب مختلفة منها قيود الميزانية، لم يكتمل بناء البرج في الوقت المناسب لدورة الألعاب الأولمبية عام 1976، لكنه افتتح في النهاية عام 1987.

يميل البرج بزاوية مذهلة تبلغ 45 درجة، وهو متصل بالكابلات التي تفتح سقف الملعب القابل للطي.

ومن أبرز ميزاته الأخرى قطاره الجبلي المائل، وهو الوحيد من نوعه في العالم القادر على السير على طول هيكل منحني، إذ يحافظ نظام هيدروليكي متطور على استقامة الكبائن.

