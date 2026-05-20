الإمارات تسرع تنفيذ خط نفطي لتجاوز مضيق هرمز

كتب : أحمد الخطيب

05:51 م 20/05/2026

الإمارات

كشفت وسائل إعلام إماراتية عن إنجاز نحو 50% من مشروع خط الأنابيب الجديد الذي تعمل عليه شركة "أدنوك"، بهدف تعزيز قدراتها التصديرية وتأمين تدفقات النفط بعيدًا عن اضطرابات مضيق هرمز.

ونقلت التقارير عن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك"، قوله إن الإمارات اتخذت منذ أكثر من عشر سنوات قرارًا استراتيجيًا بالاستثمار في بنية تحتية تتيح تصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز.

وأوضح الجابر، خلال فعالية نظمها المجلس الأطلسي بعنوان "مستقبل الطاقة في ظل نظام جيوسياسي جديد"، أن الإمارات بدأت تنفيذ خط أنابيب نفطي ثانٍ خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن نحو 50% من المشروع تم إنجازه بالفعل، مع تسريع وتيرة العمل تمهيدًا لدخوله الخدمة بحلول عام 2027.

وبحسب وسائل الإعلام الإماراتية، يحمل المشروع اسم "غرب- شرق 1"، ويعد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدف رفع موثوقية الإمدادات النفطية الإماراتية وزيادة الطاقة التصديرية لشركة "أدنوك".

توفير مسار بديل لتصدير النفط الخام بعيدًا عن مضيق هرمز

تبرز أهمية المشروع في توفير مسار بديل لتصدير النفط الخام بعيدًا عن مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا، بما يعزز أمن الطاقة واستقرار الإمدادات للأسواق الدولية.

كما يتيح المشروع توسيع قدرة التصدير عبر ميناء الفجيرة المطل على بحر العرب، وهو ما يمنح الإمارات مرونة أكبر في حركة صادرات النفط بعيدًا عن أي اضطرابات محتملة في المضيق.

ويأتي المشروع امتدادًا للبنية التحتية النفطية التي تمتلكها الإمارات، إلى جانب خط أنابيب “أدكوب” التابع بالكامل لـ"أدنوك"، والبالغ طوله نحو 406 كيلومترات، والذي ينقل النفط الخام إلى ميناء الفجيرة خارج نطاق مضيق هرمز.

الإمارات أسعار النفط مضيق هرمز

إعلامية تكشف تعرضها للتحرش على يد مدرب بأحد المدارس
الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات
منذ بداية القرن.. هيمنة "أهلاوية" على الدوري والزمالك يطارد لقبه السابع
