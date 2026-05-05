في عالم الموضة الذي تحكمه المنافسة الشرسة والأرقام الفلكية، تظل عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين اسما استثنائيا، حيث استطاعت أن تتربع على عرش الأعلى أجرا في تاريخ عرض الأزياء، محققة ثروة ضخمة ومكانة لا ينافسها فيها أحد بسهولة.

من هي أغلى عارضة أزياء في التاريخ؟

جيزيل بوندشين، المولودة عام 1980 في البرازيل، هي واحدة من أشهر عارضات الأزياء عالميا، وقد بدأت مسيرتها في سن مبكرة بعد اكتشافها بالصدفة، وفقا لما ورد عبر صحيفة، timesofindia.

سرعان ما تحولت إلى أيقونة في عالم الموضة، وعملت مع أكبر دور الأزياء العالمية مثل شانيل، فيرساتشي، وفيكتوريا سيكريت

كيف أصبحت الأعلى أجرا؟

لم تصل جيزيل إلى القمة صدفة، بل عبر خطوات مدروسة عقود بملايين الدولارات، ووقعت عقودا ضخمة مع شركات عالمية في مجالات الأزياء والعطور والتجميل.

ولم تعتمد فقط على عروض الأزياء، بل دخلت مجال الإعلانات والاستثمار وإطلاق المنتجات الخاصة، حيث اختارت أعمالها بعناية، مما ساعدها على بناء اسم تجاري قوي يتجاوز مجرد عرض الأزياء.

متى بلغت ذروة نجاح جيزيل بوندشين؟

بلغت جيزيل قمة نجاحها بين عامي 2002 و2017، حيث تصدرت قائمة مجلة "فوربس" لأعلى العارضات أجرا لمدة 15 عاما متتاليا، وهو إنجاز غير مسبوق في عالم الموضة.

لماذا حققت جيزيل بوندشين نجاحا ضخما؟

- حضور قوي وجاذبية على منصات العرض

- احترافية عالية وانضباط في العمل

- قدرة على الاستمرار لسنوات طويلة في القمة

هل لا تزال الأغلى حتى الآن؟

رغم تراجع ظهورها في عروض الأزياء، فإن جيزيل ما تزال من بين الأعلى دخلا في العالم.

