منذ بداية القرن.. هيمنة "أهلاوية" على الدوري والزمالك يطارد لقبه السابع

كانت بداية القرن الـ21 في الدوري المصري الممتاز، في صالح الزمالك، إلا أن الأهلي "نادي القرن الأفريقي في القرن الـ20"، عاد سريعا وهيمن على اللقب 16 مرة.

اليوم يدخل مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري، وهو الفريق الأقل حظوظا للتويج باللقب، إذ يحتاج للفوز مع هزيمة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وتعادل بيراميدز مع سموحة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدور المصري برصيد 53 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ50 نقطة.

الدوري المصري.. هيمة أهلاوية و6 ألقاب للزمالك

منذ بداية القرن الحالي، سيطر الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز، فتوج به 16 مرة، مقابل 6 مرات فقط للزمالك في موسم 2000-2001 و2002-2003 و2003-2004 و2014-15 و2020-21 و2021-22.

وكان الإسماعيلي هو الفريق الوحيد الذي تمكن من كسر هيمنة الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري خلال القرن الحالي، عندما توج باللقب موسم 2001-2002.

