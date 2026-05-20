الدوري المصري

بيراميدز

20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

21:00

أهلي جدة

منذ بداية القرن.. هيمنة "أهلاوية" على الدوري والزمالك يطارد لقبه السابع

كتب : هند عواد

05:45 م 20/05/2026
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (13)
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (12)
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (15)
    الاهلي (1)
    الاهلي
    الاهلي (2)

كانت بداية القرن الـ21 في الدوري المصري الممتاز، في صالح الزمالك، إلا أن الأهلي "نادي القرن الأفريقي في القرن الـ20"، عاد سريعا وهيمن على اللقب 16 مرة.

اليوم يدخل مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري، وهو الفريق الأقل حظوظا للتويج باللقب، إذ يحتاج للفوز مع هزيمة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وتعادل بيراميدز مع سموحة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدور المصري برصيد 53 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ50 نقطة.

الدوري المصري.. هيمة أهلاوية و6 ألقاب للزمالك

منذ بداية القرن الحالي، سيطر الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز، فتوج به 16 مرة، مقابل 6 مرات فقط للزمالك في موسم 2000-2001 و2002-2003 و2003-2004 و2014-15 و2020-21 و2021-22.

وكان الإسماعيلي هو الفريق الوحيد الذي تمكن من كسر هيمنة الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري خلال القرن الحالي، عندما توج باللقب موسم 2001-2002.

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري

عدادات وهمية ومسـدسات مضروبة.. حملات التموين تفضح تلاعب محطات بنزين بالمنيا؟
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري
مواعيد امتحانات مسابقة معلمي الدراسات الاجتماعية والإنجليزي بالتربية والتعليم
"الجميع تعهد بالتتويج".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في معسكر الزمالك
