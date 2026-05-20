أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة على مناطق شمال البلاد، بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات الحالية.

تفاصيل حالة طقس الساعات المقبلة

أوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن نشاط الرياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق الداخلية من السواحل الشمالية الغربية، إلى جانب مناطق من الصحراء الغربية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق والمناطق المكشوفة.

وأضافت "هيئة الأرصاد" أنه من المتوقع، مع تقدم ساعات اليوم، امتداد تأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد، بالتزامن مع دخول الرياح الشمالية الغربية، والتي تعلن بداية انكسار الموجة شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

