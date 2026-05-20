زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هناك حالة عارمة من "الغضب الشعبي" تشهدها إيران اليوم، جراء التدهور الحاد والملحوظ في مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

ترامب يربط تزايد الغضب الشعبي في إيران بتدهور مستويات المعيشة

أشار ترامب في تصريحاته، اليوم الأربعاء، إلى أن السياسات المتبعة والضغوط المفروضة أدت إلى أزمات خانقة داخل المجتمع الإيراني، مما ضاعف من حالة الاحتقان الداخلي والرفض الشعبي للواقع الاقتصادي الراهن في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

ترامب يتحدث عن تدمير القدرات الإيرانية ويعد بتطورات مُذهلة

أكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على النفوذ الإيراني وتدمير قدرات طهران بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.

وتوعد ترامب، بمواصلة الخطوات الصارمة تجاه الجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد الكثير من الأمور والتطورات "المُذهلة" التي ستُغيّر من موازين القوى وتؤكد نجاح الاستراتيجية الأمريكية المتبعة لتقويض التحركات الإيرانية.

ترامب يعلن الهزيمة الساحقة لإيران ويؤكد نجاح استراتيجية الردع

شدد الرئيس ترامب، على أن إيران باتت مهزومة هزيمة "ساحقة" وغير قادرة على مواجهة الضغوط المتعددة المفروضة عليها.

واعتبر دونالد ترامب، أن هذا التراجع الإيراني الملحوظ يُمثّل دليلا واضحا على فاعلية القرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها واشنطن لتحجيم طهران وإنهاء دورها المؤثر في الملفات الإقليمية والدولية.

تأتي هذه التصريحات في ظل فشل جولات المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وانتهاء المُهلة التي حددها ترامب لإيران دون التوصل إلى اتفاق جوهري حول برنامجها النووي.