ضبط 3 طلاب اعتدوا على مدرس بالقليوبية



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام طالب بالتعدي على مدرس بالضرب داخل إحدى المدارس بمحافظة القليوبية.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المقطع فور تداوله لتحديد هوية الأطراف المتورطة وضمان فرض الانضباط داخل المنظومة التعليمية.



تبين من الفحص تحديد هوية المجني عليه (مدرس مقيم بالقناطر الخيرية)، وبسؤاله في التحقيقات اليوم الأربعاء، أفاد بتضرره من 3 طلاب (مقيمين بمركز أشمون) لقيامهم بالاعتداء عليه وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة. أوضح المعلم أن الواقعة تعود لشهر إبريل الماضي، وأن إدارة المدرسة كانت قد اتخذت إجراءات تأديبية حيال الطلاب في حينها.



طلاب مدرسة بالقليوبية يوثقون لحظة ضرب مدرسهم



نجحت القوات الأمنية في إلقاء القبض على الطلاب الثلاثة المشكو في حقهم، وبمواجهتهم بالتحريات والفيديو المسجل اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصويرها ونشرها على منصات السوشيال ميديا بدافع "المزاح". أحالت أجهزة الأمن المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

