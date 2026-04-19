شهدت مقاطعة غوانغدونغ الصينية حادثة غريبة أثارت جدلا واسعا، بعدما أقدمت امرأة على إلقاء مبلغ مالي ضخم من شقتها في أحد المباني الشاهقة، على خلفية خلاف مع زوجها، في واقعة تحولت سريعًا إلى حالة من الفوضى بين السكان.

ما هي تفاصيل الواقعة؟

بحسب تقارير محلية، قامت المرأة بإلقاء نحو 1,175,000 يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 162 ألف دولار أمريكي، من شرفة شقتها المرتفعة.

وتطايرت الأوراق النقدية في الهواء لتتساقط في محيط المبنى، ما جذب انتباه المارة والسكان.

كيف تحولت الحادثة إلى فوضى؟

مع انتشار الأموال في الشارع، تسابق عدد كبير من السكان لجمعها، في مشهد غير مألوف، حيث هرع البعض لالتقاط الأوراق النقدية من الأرض، بينما حاول آخرون الوصول إلى أماكن سقوطها قبل غيرهم.

هذا المشهد خلق حالة من الارتباك والزحام، وسط دهشة شهود العيان الذين لم يصدقوا ما يحدث.

لماذا أقدمت المرأة على هذا التصرف؟

تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة جاءت نتيجة خلاف حاد بين الزوجين، ما دفع الزوجة إلى التصرف بشكل انفعالي بإلقاء الأموال، ولم تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلاف أو دوافعه الدقيقة.

وعلى الفور تدخلت الشرطة المحلية لاحتواء الموقف وفتح تحقيق في الواقعة، كما دعت السلطات كل من قام بجمع أي جزء من الأموال إلى إعادتها فورا، مؤكدة أن الاحتفاظ بها قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

هل يواجه المتورطون عقوبات؟

وفق القوانين المحلية، فإن الاحتفاظ بأموال ليست ملكا للشخص يُعد مخالفة قانونية، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات على من يرفض إعادتها، كما يجري النظر في ملابسات تصرف المرأة وما إذا كان يشكل انتهاكا قانونيا.





🔴 بسبب خلاف مع زوجها.. في حادثة غريبة بمقاطعة غوانغدونغ، بعدما ألقت امرأة نحو 1,175,000 مليون يوان مايعادل 162,247 دولاراً نقداً من شقتها في مبنى شاهق بسبب خلاف مع زوجها.



الأموال، أثارت فوضى بين السكان الذين تسابقوا لجمعها.



— الصين بالعربية (@mog_china) April 16, 2026

أقرأ أيضًا:



