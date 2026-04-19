بسبب خلافات زوجية.. سيدة تلقي نقود زوجها وتُشعل فوضى في الشارع(فيديو)

كتب : أسماء العمدة

10:00 م 19/04/2026

العملة الصينية

شهدت مقاطعة غوانغدونغ الصينية حادثة غريبة أثارت جدلا واسعا، بعدما أقدمت امرأة على إلقاء مبلغ مالي ضخم من شقتها في أحد المباني الشاهقة، على خلفية خلاف مع زوجها، في واقعة تحولت سريعًا إلى حالة من الفوضى بين السكان.

ما هي تفاصيل الواقعة؟

بحسب تقارير محلية، قامت المرأة بإلقاء نحو 1,175,000 يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 162 ألف دولار أمريكي، من شرفة شقتها المرتفعة.

وتطايرت الأوراق النقدية في الهواء لتتساقط في محيط المبنى، ما جذب انتباه المارة والسكان.

كيف تحولت الحادثة إلى فوضى؟

مع انتشار الأموال في الشارع، تسابق عدد كبير من السكان لجمعها، في مشهد غير مألوف، حيث هرع البعض لالتقاط الأوراق النقدية من الأرض، بينما حاول آخرون الوصول إلى أماكن سقوطها قبل غيرهم.

هذا المشهد خلق حالة من الارتباك والزحام، وسط دهشة شهود العيان الذين لم يصدقوا ما يحدث.

لماذا أقدمت المرأة على هذا التصرف؟

تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة جاءت نتيجة خلاف حاد بين الزوجين، ما دفع الزوجة إلى التصرف بشكل انفعالي بإلقاء الأموال، ولم تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلاف أو دوافعه الدقيقة.

وعلى الفور تدخلت الشرطة المحلية لاحتواء الموقف وفتح تحقيق في الواقعة، كما دعت السلطات كل من قام بجمع أي جزء من الأموال إلى إعادتها فورا، مؤكدة أن الاحتفاظ بها قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

هل يواجه المتورطون عقوبات؟

وفق القوانين المحلية، فإن الاحتفاظ بأموال ليست ملكا للشخص يُعد مخالفة قانونية، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات على من يرفض إعادتها، كما يجري النظر في ملابسات تصرف المرأة وما إذا كان يشكل انتهاكا قانونيا.

أقرأ أيضًا:

هل ظهور النمل في المنزل علامة على الحسد؟.. خبير طاقة يوضح

أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم

منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم

أموال الصين الزوجين

ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
بعد ساعات من الجدل| محامي ضياء العوضي: لا نستطيع اتهام أحد بالتسبب في الوفاة
هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)