بالرغم من أن تيمون وبومبا من شخصيات ديزني المحبوبة عالميا، إلا أن المعجبين يعرفون القليل عن تفاصيلهما.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز الحقائق والأسرار عن تيمون وبومبا، وفقا لموقع "screenrant".

من أدى أصوات تيمون وبومبا وكيف أثر ذلك على الفيلم؟

أدى ناثان لين صوت تيمون وإرني سابيلا صوت بومبا، وبعد أن خضع كلاهما لاختبارات الأداء في ديزني، بدأت الشركة بتطوير أفكار مختلفة للفيلم ككل، ما ساهم في تشكيل شخصياتهما بطريقة فريدة وجعل تفاعلهما على الشاشة أكثر حيوية وجاذبية للمشاهدين.

لماذا لم تروي قصة تيمون في أغنية هاكونا ماتاتا؟

تقدم أغنية هاكونا ماتاتا لمحة عن قصة بومبا، وقد تقبلها الجمهور كما هي لما تحمله من روح مرحة ومميزة.

وكانت النسخة الأصلية من الأغنية تحتوي على مقطع كامل يروي قصة تيمون على غرار المقطع الخاص بـ بومبا، إلا أن هذا الجزء حذف لاحقا لأنه اعتبر طويلا جدا، ما أدى إلى إبقاء التركيز على قصة بومبا فقط داخل الأغنية.

ما السر وراء لقب بومبا في تاريخ ديزني؟

يحمل بومبا لقب مميز، إذ يعد أول شخصية تطلق ريحا على الشاشة في فيلم من إنتاج ديزني.

قبل فيلم "الأسد الملك" عام 1994، لم يسبق لأي شخصية في أفلام الرسوم المتحركة التابعة لشركة ديزني أن ظهرت وهي تطلق ريحا.

من اكتشف جنة الغابة الخضراء التي يعيش فيها تيمون وبومبا؟

يعيش تيمون وبومبا في جنة الغابة الخضراء، وكان تيمون هو من اكتشف هذا المكان الرائع، ما يجعله الشخصية المسؤولة عن توفير هذا الملاذ الآمن والمليء بالمغامرات للأصدقاء الثلاثة.

أين استقر تيمون وبومبا بعد أحداث فيلم الأسد الملك؟

بعد فيلم الأسد الملك عام 1994، انتقل تيمون وبومبا إلى صخرة العزة ليكونا إلى جانب سيمبا في مملكته.

لكن أحداث مسلسل تيمون وبومبا على قناة ديزني تدور بالكامل في الغابة، ما يشير إلى أن الشخصيتين عادتا لاحقا إلى أسلوب حياتهما في الطبيعة بعيدا عن المملكة.

كيف استخدمت اللغة السواحيلية في فيلم "الأسد الملك"؟

استمدت العديد من الكلمات وأسماء الشخصيات المستخدمة في فيلم "الأسد الملك" من اللغة السواحيلية، التي تعتبر اللغة المشتركة في أجزاء مختلفة من أفريقيا وكينيا ورواندا وتنزانيا.

على سبيل المثال عبارة "هاكونا ماتاتا" مشتقة من اللغة السواحيلية وتعني "لا تقلق"، وكلمة "بومبا" تعني كسول ومهمل وجاهل.

هل لدى شخصيات ديزني الخيالية أسماء كاملة؟

تمتلك الشخصيات الخيالية أسماء كاملة لم يكن المعجبون على دراية بها، وذلك نظرا لأن أفلام الرسوم المتحركة تركز فقط على الإسم الأول للشخصية، مما يسهل على المشاهدين تذكره.

ما القصة وراء حركة فرك بطن بومبا عند تأمل النجوم؟

من أكثر اللحظات التي لا تنسى لشخصية بومبا في فيلم "الأسد الملك" هي عندما كان يفرك بطنه بينما كان هو وتيمون وسيمبا يتأملون النجوم ويتناقشون حول معناها الحقيقي.

واستوحى بومبا هذه الحركة من زوجة رسام الرسوم المتحركة توني بانكروفت الحامل، التي كانت تفرك بطنها بنفس الطريقة أثناء عمله على الفيلم، ما أضفى لمسة واقعية وحنونة على الشخصية.

ما هما الحيوانان اللذان تمثلهما الشخصيتان؟

يعرف بومبا نفسه في الفيلم بأنه خنزير بري، وهي خنازير كبيرة موطنها الأصلي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولذلك فهي خيار منطقي للظهور في بيئة الفيلم.

أما تيمون، فهو نوع من الميركات وهو حيوان صغير من النمس معروف بميله للعيش في مجموعات كبيرة والوقوف على رجليه الخلفيتين لمراقبة الخطر. وهو أيضا من الحيوانات الأصلية في جنوب أفريقيا مثل الخنازير البرية، وبالتالي فهو ليس حيوانا غريبا على المنطقة.

