أعلنت شركة UBTech Robotics Corp الصينية عن عرض مذهل لكبير علماء الذكاء الاصطناعي، براتب سنوي خيالي يصل إلى 124 مليون يوان صيني (18 مليون دولار)، وهو عرض يعكس حجم المنافسة العالمية على تطوير روبوتات بشرية ذكية، حيث تتسابق الشركات الكبرى لجذب أفضل العقول العلمية وقيادة الابتكار التكنولوجي في المستقبل.

ما الوظيفة وطبيعتها الاستراتيجية؟



المنصب الجديد لا يقتصر على إدارة تقنية، بل يمثل دورا محوريا في رسم مستقبل الشركة في قطاع الروبوتات البشرية، إذ سيكون كبير العلماء مسؤولا عن تطوير تقنيات الذكاء المتجسد، التي تمنح الروبوتات القدرة على فهم بيئتها واتخاذ قرارات ذكية بشكل مستقل، بحسب موقع businessinsider.

كما سيتولى المرشح قيادة فرق متعددة التخصصات تشمل مهندسي الذكاء الاصطناعي، ومهندسي الروبوتات، ومصممي النماذج ثلاثية الأبعاد، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في المصانع والمختبرات، وسيضع الرؤية الاستراتيجية للمشاريع الروبوتية طويلة المدى، مع التركيز على الابتكار وحل المشكلات المعقدة في بيئات عمل حقيقية.

توسع واستثمار كبير في الشركة



تسعى UBTech لتوظيف عشرات المهندسين الجدد، ما يشير إلى توسع كبير واستثمار مكثف في قطاع الروبوتات البشرية، بالتزامن مع نمو السوق الصيني خلال 2026، ودخول شركات مثل MiniMax وZhipu AI إلى الأسواق العامة.

ما هدف الشركة؟



وتهدف الشركة إلى بناء بيئة بحثية متكاملة تجمع بين الابتكار والتطبيق العملي، لضمان أن الروبوتات تتجاوز مرحلة التجارب لتصبح حلولا صناعية قابلة للاستخدام.

نجاحات ملموسة للشركة



شهدت UBTech تطورا ملحوظا في العام الماضي، إذ ارتفعت إيراداتها بأكثر من 50%، بينما تضاعفت عائدات قسم الروبوتات البشرية أكثر من 20 ضعفا، وانتقلت روبوتاتها من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام العملي، حيث اعتمدت شركة Airbus SE روبوتات Walker S2 على خطوط تصنيع الطائرات.

