سماع أصوات غريبة عند البقاء في المنزل بمفردنا تجربة يمر بها الكثير من الأشخاص، وغالبًا ما تثير الفضول أو القلق في البداية، ما يجعل العديد يعيشون حالة من الخوف لعدم معرفة حقيقة هذه الأصوات.

وفقًا لما ذكره موقع "wired"، إليك أبرز الأسباب الطبيعية لهذه الأصوات .

1- تغير درجة حرارة مواد البناء

الأسباب الأكثر شيوعًا هي التغيرات في درجة الحرارة التي تؤثر على مواد البناء، مع تشغيل وإيقاف أجهزة التدفئة أو التكييف، أو تغير حرارة النهار والليل، تتمدد وتنكمش الأخشاب والمسامير والجدران بمعدلات مختلفة، و تراكم الضغط ثم انخفاضه فجأة يؤدي إلى أصوات الطقطقة والصرير التي تسمعها في المنزل.

2- خلو المكان من الأثاث والسجاد

المنزل المملوء بالأثاث والسجاد والستائر يمتص الكثير من الأصوات، لكن في الأماكن الخالية أو الهادئة، تتردد الأصوات من الجدران والأرضيات الصلبة بشكل أعلى وأوضح، هذا يجعل الأصوات الطبيعية، التي عادةً ما تكون مكتومة، تبدو أقوى وأكثر قربًا عند البقاء بمفردنا.

3- هلاوس سمعية

عندما يسمع الإنسان صوتًا غامضًا، تتفعل لديها ميزة التعرف على الأصوات البشرية أو خطوات الآخرين، ما يجعله يظن بأنه نقرة أو همسة غير موجودة بالفعل.

4- السباكة

الأنابيب المنزلية تتحرك باستمرار نتيجة مرور المياه وتغير الضغط، وقد تصدر أصوات ارتطام أو غرغرة تشبه خطوات شخص أو همس، حتى في أوقات هدوء المنزل، يمكن لهذه الأصوات أن تبدو مخيفة إذا لم تكن معتادًا عليها.

5- اضطراب الجهاز الدهليزي

كشفت الدراسات أن الأنابيب القديمة في المنزل تصدر موجات منخفضة التردد، لها تأثيرات على الجهاز الدهليزي في الجسم، مما يجعل الإنسان يشعر بالتوتر أو القلق عند الشعور بها.

