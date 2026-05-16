التكييف أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، خاصة في فصل الصيف، حيث يساعد على توفير هواء بارد ومنعش، ومع الاستخدام المستمر، تتراكم الأتربة والغبار في الفلاتر والوحدات الداخلية، ما يقلل من كفاءة الجهاز ويزيد استهلاك الكهرباء، ويؤدي إلى روائح مزعجة.

تنظيف التكييف بشكل دوري يضمن أداءً أفضل وصحة أكثر للعائلة، ويمكن تنفيذه بسهولة في المنزل دون الحاجة للاستعانة بفني، بحسب "bobvila".

أدوات تنظيف التكييف المطلوبة

قبل البدء، ستحتاج إلى:

قطعة قماش ناعمة وجافة

ماء دافئ

صابون خفيف أو منظف لطيف

فرشاة صغيرة ناعمة

مفك لفتح الغطاء الأمامي عند الحاجة

بخاخ هواء مضغوط

فصل التيار الكهربائي

لضمان السلامة، يجب فصل الكهرباء عن الجهاز قبل أي عملية تنظيف، لتجنب أي صدمات كهربائية.

تنظيف الفلاتر

افتح الغطاء الأمامي للوحدة الداخلية بحذر.

أخرج الفلاتر بلطف واغسلها بالماء الفاتر والصابون الخفيف لإزالة الأتربة.

استخدم الفرشاة الناعمة لإزالة التراكمات الصعبة مع الحرص على عدم تمزيق الفلاتر.

اترك الفلاتر لتجف تمامًا قبل إعادة تركيبها.

تنظيف الوحدة الداخلية والخارجية

امسح الوحدة الداخلية بقطعة قماش جافة أو استخدم بخاخ هواء لإزالة الغبار من الزوايا والفتحات.

تجنب وصول الماء إلى الأجزاء الكهربائية.

امسح الهيكل الخارجي للتكييف للحفاظ على مظهره ونظافته.

نصائح مهمة للحفاظ على كفاءة التكييف

نظف الفلاتر مرة كل أسبوعين إلى شهر حسب الاستخدام.

لا تترك التكييف يعمل لفترات طويلة دون صيانة دورية.

احرص على تهوية المكان بين الحين والآخر لتقليل تراكم الغبار.

