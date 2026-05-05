مع دخول فصل الصيف، يزداد الاعتماد داخل المنازل على مبردات المياه كوسيلة أساسية للحصول على مياه باردة على مدار اليوم، وهو ما يجعل اختيار الجهاز المناسب خطوة مهمة لتجنب استهلاك كهرباء زائد قد ينعكس على الفاتورة الشهرية.

إرشادات لاختيار مبرد موفر للطاقة

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدد من الإرشادات لاختيار مبرد مياه بكفاءة أعلى واستهلاك أقل، أبرزها:

1- هل مبرد المياه المزود بثلاجة فكرة مناسبة؟

يفضل تجنب شراء مبردات المياه المزودة بثلاجة مدمجة "ميني بار"، لأن هذا التصميم يستهلك طاقة أعلى بشكل ملحوظ، كما أن كفاءة التبريد في الجزء السفلي غالبا ما تكون أقل، ما يجعله جهازا يستهلك الكهرباء بشكل مستمر دون فائدة حقيقية توازي الاستهلاك.

2- هل اختيار السعة الأكبر قرار صحيح دائما؟

اختيار سعة المبرد يجب أن يعتمد على احتياجات الأسرة الفعلية، فالسعات الكبيرة تعني تشغيل الموتور لفترات أطول وتبريد كميات من المياه قد لا يتم استخدامها، وهو ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء دون داع.

3- لماذا يعد ملصق كفاءة الطاقة مهما؟

قبل الشراء، من الضروري الانتباه إلى ملصق كفاءة الطاقة، حيث إن اختيار جهاز ذي كفاءة مرتفعة يمكن أن يقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة بالأجهزة الأقل كفاءة، ما يجعله خيارا اقتصاديا على المدى الطويل.

4- هل توجد حماية من تقلبات الكهرباء؟

يفضل اختيار مبرد مزود بخاصية الحماية الذاتية من ارتفاع التيار الكهربائي، إذ تساعد هذه الخاصية على حماية الموتور من التلف الناتج عن انقطاع الكهرباء وعودتها بشكل مفاجئ، مما يطيل عمر الجهاز.

5- كيف نضمن أمان الأطفال؟

من الضروري التأكد من وجود صنابير أمان "Safety Lock" خاصة بالمياه الساخنة، لتقليل مخاطر الحروق العرضية داخل المنزل وحماية الأطفال.

6- هل تشغيل التسخين طوال اليوم ضرورة؟

ينصح بعدم تشغيل خاصية تسخين المياه إلا عند الحاجة فقط، لأن تشغيلها بشكل مستمر يؤدي إلى استهلاك مرتفع للكهرباء، قد يعادل تشغيل غلاية مياه بشكل دائم.

اقرأ أيضا:

طريقة استخدامك للغسالة والثلاجة ترفع فاتورة الكهرباء.. ما الحل؟

مع دخول الصيف وارتفاع الفواتير.. كيف تخفض استهلاك الكهرباء بأبسط الطرق؟

"مع تشغيل التكييف".. 5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء في الصيف