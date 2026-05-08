مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد مخاطر الحرائق المنزلية الناتجة عن سوء استخدام الغلايات الكهربائية والأجهزة المنزلية، خاصة مع الاعتماد الكبير على المشترك الكهربائي والأسلاك الرديئة.

ورغم أن "كاتل الشاي" والأجهزة الكهربائية أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، فإن استخدامها بطريقة خاطئة قد يتحول إلى خطر حقيقي يهدد المنازل والأرواح.

وفيما يلي أبرز النصائح والتحذيرات المهمة لتجنب الحرائق والصدمات الكهربائية خلال فصل الصيف:

لا تضع الغلاية الكهربائية على المشترك الكهربائي

يحذر خبراء السلامة الكهربائية من توصيل الغلاية الكهربائية أو الأجهزة التي تولد حرارة عالية مثل الميكروويف والمكواة في "المشترك الكهربائي"، لأن هذه الأجهزة تستهلك طاقة كبيرة وتؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسلاك واندلاع حريق مفاجئ، خاصة إذا كان المشترك منخفض الجودة أو محمّلًا بعدة أجهزة في الوقت نفسه، بحسب "London Fire Brigade".

تجنب تحميل المشترك بأكثر من جهاز

تحميل المشترك الكهربائي بعدة أجهزة قوية في وقت واحد من أكثر أسباب الحرائق المنزلية شيوعًا، إذ يؤدي ذلك إلى سخونة الأسلاك بشكل خطير، لذلك يُنصح باستخدام كل جهاز عالي الاستهلاك في مقبس منفصل ومباشر بالحائط، بحسب "ERA Safety Tips".

لا تترك الغلاية أو الأجهزة موصلة بالكهرباء لفترات طويلة

ترك الغلاية الكهربائية أو أي جهاز موصول بالكهرباء دون استخدام لفترات طويلة قد يزيد من احتمالات ارتفاع الحرارة أو حدوث ماس كهربائي، خصوصًا مع الأجهزة القديمة أو التالفة، وينصح بفصل الأجهزة بعد الانتهاء من استخدامها مباشرة.

احذر من الأسلاك التالفة أو الساخنة

إذا لاحظت سخونة السلك، أو ظهور رائحة احتراق، أو وجود تشققات وقطع في الكابل، فيجب التوقف فورًا عن استخدام الجهاز أو المشترك الكهربائي، لأن هذه العلامات تشير إلى تلف داخلي قد يسبب شررًا كهربائيًا أو حريقًا.

لا تمرر الأسلاك تحت السجاد أو الأثاث

تمرير الأسلاك الكهربائية تحت السجاد أو خلف الأثاث يمنع خروج الحرارة بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى ذوبان العازل الخارجي وحدوث تماس كهربائي خطير، خاصة مع ارتفاع حرارة الجو في الصيف، وفق "Vineland Municipal Utilities".

لا تستخدم توصيلات رديئة أو مجهولة المصدر

الأسلاك والمشتركات الكهربائية منخفضة الجودة تعد من أخطر أسباب الحرائق المنزلية، لأنها غالبًا لا تتحمل الضغط الكهربائي المرتفع. لذلك يُفضل شراء توصيلات أصلية ومعتمدة تتحمل الأحمال العالية وتحتوي على وسائل حماية ضد ارتفاع الحرارة.

افصل الأجهزة أثناء النوم أو عند مغادرة المنزل

ينصح المختصون بعدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء النوم أو عند الخروج من المنزل، خاصة الغلايات والسخانات والأجهزة الحرارية، لأن أي خلل مفاجئ قد يؤدي إلى كارثة خلال دقائق.

الحرارة المرتفعة في الصيف تزيد خطر الحرائق

خلال فصل الصيف ترتفع الأحمال الكهربائية بسبب استخدام المراوح والتكييفات والأجهزة المنزلية لفترات طويلة، وهو ما يزيد احتمالات حدوث ماس كهربائي أو ارتفاع حرارة الأسلاك، خاصة في المنازل القديمة أو التي تحتوي على توصيلات غير آمنة.

