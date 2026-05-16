عاد الحديث عن المطبخ المصري إلى الصدارة بعد أن ظهر مبعوث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتحدث بإعجاب عن وجبة الحمام المحشي، وهي أكلة تقليدية شهيرة في مصر.

والحمام المحشي لا يقتصر على مذاقه الشهي فقط، بل يمتاز أيضًا بفوائد صحية متعددة عند تناوله باعتدال.

قال المبعوث الأمريكي آدامز، في منشور له على منصة "إكس" : "عدت لتوي من مصر، حيث كانت الأهرامات وخطابي محط الأنظار، لكن التجربة الحقيقية كانت مع المأكولات المحلية".

وأضاف أن تجربته لتناول وجبة الحمام المشوي في القاهرة كانت "لا تُنسى"، موضحًا في الفيديو المرفق أنه منذ وصوله نصحه الجميع بتجربة هذه الوجبة الشهيرة، معربًا عن حماسه الشديد لذلك.

وخلال تذوقه الطعام، قال آدامز: "استمتعت بها كثيرًا"، كما أبدى إعجابه باللهجة المحلية قائلاً: "كما يقولون في مصر 10 على 10"، مؤكدًا في ختام حديثه: "إذا زرت مصر، لا بد أن تتذوق الحمام المشوي".

نشأة أكلة الحمام في مصر

ما أصل نشأة الحمام المحشي

أكلة الحمام المحشي ترجع إلى العصور الفرعونية، حيث كان يُقدم في المناسبات الخاصة والاحتفالات، وانتقلت الوصفة عبر الأجيال حتى أصبحت جزءًا من المطبخ الشعبي في مصر، وتحظى بشعبية كبيرة في المناسبات العائلية والمواسم،

الحمام كوجبة يعود تاريخه إلى العصور القديمة، حيث كان يُربى في المنازل العربية والقبطية كمصدر للحوم الغنية بالبروتين، تطورت وصفة الحشو عبر القرون، لتصبح لاحقًا وجبة فاخرة تُقدّم في الاحتفالات والمناسبات، في مصر وبلاد الشام، ارتبط الحمام المحشي بالمناسبات الرسمية والأعياد، ويعتبر رمزًا للضيافة والترف الغذائي.

طريقة تحضير الحمام المحشي

الحمام المحشي عادة ما يتم حشوه بالأرز أو مع التوابل المختلفة مثل القرفة، الفلفل، البصل، والأعشاب، ويطهى بعد ذلك في الفرن أو على النار مع إضافة مرق لذيذ يمنحه نكهة مميزة.

مميزات وجبة الحمام، وفق "Healthline".

غنية بالبروتين: الحمام مصدر ممتاز للبروتين الحيواني الذي يدعم بناء العضلات وصحة الجسم.

قليل الدهون: عند تحضيره بطريقة صحية، يحتوي الحمام على دهون أقل من اللحوم الحمراء.

طعم فريد: التوابل والأرز المحشو تضيف نكهة مميزة تُحببها جميع الأعمار.

فوائد الحمام المحشي على الجسم

تعزيز الصحة العامة: البروتين والمعادن الموجودة في الحمام تساعد على دعم جهاز المناعة وتجديد الخلايا.

تحسين وظائف الدم: يحتوي الحمام على الحديد والزنك الضروريين لإنتاج الهيموغلوبين وتعزيز الدورة الدموية.

مصدر للطاقة: الأرز والمكسرات في الحشوة توفر الكربوهيدرات والدهون الصحية اللازمة للطاقة اليومية.

صحة العظام: المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم الموجودة في الحشوة والحمام تدعم تقوية العظام والأسنان.

Back from Egypt, where the pyramids and my speech stole the show... but the true adventure was the local fare.



Nothing says “when in Cairo” like savoring their famous pigeon delicacy. Bold, gamey, and unforgettable.



Who wouldn’t want pigeons like this in their municipality? pic.twitter.com/Ec1PEdQpuE — Special Presidential Envoy Nick Adams (@SpecEnvTourism) May 13, 2026 ">

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر تناول الحمام المحشي على مستويات السكر؟

هذا ما يحدث لصحة قلبك والكوليسترول عند تناول الفول



