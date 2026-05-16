شهدت إحدى القرى في إندونيسيا واقعة غريبة أثارت حالة من الذهول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت طفلة صغيرة وهي تُخرج ثعبانًا ضخمًا من حقيبتها المدرسية بكل هدوء، في مشهد وصفه المتابعون بـ"المرعب".

الفيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، خاصة بسبب رد فعل الطفلة الهادئ والطبيعي أثناء حملها للثعبان وكأنه حيوان أليف معتاد.

طفلة تفاجئ والدها بثعبان داخل الحقيبة

أظهر الفيديو المتداول طفلة عائدة من المدرسة وهي تقف أمام منزلها، قبل أن تقوم بفتح حقيبتها المدرسية وإخراج ثعبان كبير الحجم وسط صدمة والدها والأشخاص المحيطين بها.

وبحسب "Social Expat"، فإن الطفلة كانت تحتفظ بالثعبان كحيوان أليف دون أن ترى في الأمر أي خوف أو خطورة.

وأشار متابعون إلى أن المشهد بدا صادمًا بسبب ضخامة الثعبان وطريقة تعامل الطفلة معه بثقة كبيرة، ما جعل الفيديو يحقق انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل.

الفيديو يثير موجة تفاعل واسعة

حصد الفيديو آلاف التعليقات خلال وقت قصير، حيث عبر كثيرون عن خوفهم من الموقف، بينما اعتبر آخرون أن الطفلة اعتادت التعامل مع الثعابين منذ الصغر، خاصة أن بعض المناطق الريفية في إندونيسيا تشهد وجودًا متكررًا للزواحف.

كما أبدى عدد من المستخدمين دهشتهم من برودة أعصاب الطفلة، إذ ظهرت وهي تحمل الثعبان بطريقة عفوية للغاية دون أي علامات خوف، وفق "Daily Express".

تحذيرات من تربية الزواحف الخطرة للأطفال

كما أنه يجب التحذير من السماح للأطفال بالتعامل المباشر مع الزواحف والثعابين، خاصة الأنواع غير المعروفة، لما تمثله من خطر على حياتهم، لأن بعض الثعابين قد تبدو هادئة لكنها تتصرف بشكل مفاجئ إذا شعرت بالتهديد.

كما يجب مراقبة الأطفال وتوعيتهم بخطورة التعامل مع الحيوانات البرية دون إشراف متخصص.

View this post on Instagram A post shared by Seasia News (@seasia.news)

اقرأ أيضا:

لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

الأغلى في العالم.. بيضة تعرض للبيع بسعر 20 مليون جنيه

مشهد غير مألوف.. ثعبان البحر الأزرق يظهر قرب شواطئ إندونيسيا بألوان مبهرة





