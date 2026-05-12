تتمتع نساء برج الأسد بحضور قوي وجاذبية لافتة تجعلهن دائمًا تحت الأضواء، فمواليد هذا البرج المعروف بطابع الثقة والكاريزما غالبًا ما يلفتن الأنظار بشخصياتهن الجريئة وأسلوبهن المميز.

ويبدأ برج الأسد من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، ويُعرف مواليده بحب الشهرة والطموح والطاقة الإيجابية.

جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز من أشهر جميلات برج الأسد، إذ تتميز بشخصيتها الواثقة وإطلالاتها الجذابة، إلى جانب نجاحها الكبير في الغناء والتمثيل، وهو ما يعكس طبيعة مواليد هذا البرج المحبين للنجاح والأضواء، بحسب "Britannica ".

ساندرا بولوك

تتمتع ساندرا بولوك بشخصية قوية وحضور مميز، كما أنها معروفة بثقتها الكبيرة بنفسها وقدرتها على لفت الأنظار، وهي صفات يعتبرها خبراء الأبراج من أبرز مميزات امرأة برج الأسد، "Biography".

مادونا

اشتهرت مادونا بشخصيتها الجريئة وأسلوبها المختلف في عالم الموسيقى، وهي من أبرز نجمات برج الأسد اللاتي يفضلن كسر القواعد والظهور بشكل استثنائي.

ميلا كونيس

تتميز ميلا كونيس بخفة الظل والجاذبية الطبيعية، إلى جانب شخصيتها الاجتماعية التي تتوافق مع طبيعة برج الأسد المعروف بحب التفاعل والحيوية.

ما الصفات التي تميز جميلات برج الأسد؟

يرى خبراء الأبراج أن نساء برج الأسد يتمتعن بالثقة بالنفس، والطموح، وحب الظهور، كما يمتلكن قدرة كبيرة على جذب الانتباه بشخصياتهن القوية وحضورهن اللافت، وغالبًا ما يفضلن الحياة المليئة بالحركة والتجديد.