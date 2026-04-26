أعاد مقتل ملكة الجمال وصانعة المحتوى المكسيكية، كارولينا فلوريس جوميز، في حي بولانكو الراقي بالعاصمة المكسيكية، تسليط الضوء على أشهر حالات قتل ملكات الجمال حول العالم.

وتعرضت البالغة من العمر 27 عاما لإطلاق نار داخل شقتها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابات متعددة في مناطق حساسة من جسدها، من بينها الرأس والرقبة، بحسب ديلي ميل.

وتتجه أصابع الاتهام نحو حماتها، إريكا ماريا هيريرا كوريانت، التي يشتبه في تورطها بالجريمة، حيث اختفت عقب الحادث ولا تزال جهود البحث عنها مستمرة.

وبعد مقتل كارولينا فلوريس، إليك أشهر حالات قتل ملكات الجمال حول العالم.

مقتل ملكة جمال فنزويلا

قتلت ملكة جمال فنزويلا السابقة مونيكا سبير عام 2014، أثناء رحلة عائلية تحولت إلى مأساة، بعد أن تعطلت سيارتها على أحد الطرق، ليهاجمها مسلحون ويطلقوا النار عليها وزوجها، بينما أصيبت ابنتها الصغيرة.

وفاة ملكة جمال المكسيك

وفي المكسيك، لقيت ماريا سوزانا فلوريس، التي توجت سابقا بلقب ملكة جمال سينالوا، مصرعها خلال اشتباك مسلح بين قوات الأمن وعناصر إجرامية، حيث عُثر عليها في موقع المواجهة، في 2012.

وفاة ملكة جمال أخرى من فنزويلا

أما في كولومبيا، فعثر على جثة ملكة الجمال الفنزويلية، جينيفر راميريز، في 2018، داخل منزلها، في حادث غامض، بينما وجد طفلها الصغير بجوارها في حالة صحية سيئة بعد بقائه لأيام دون رعاية.

مقتل إلين كرانتز ملكة جمال السويد

وفي السويد، قتلت إلين كرانتز عام 2010 بعد تعرضها لاعتداء عنيف عقب عودتها من إحدى الحفلات، في جريمة هزت الرأي العام، وانتهت بإدانة الجاني والحكم عليه بالسجن.

ملكة جمال هندوراس

كما شهدت هندوراس حادثا مأساويا آخر، حيث عثر على جثة ماريا خوسيه ألفارادو، ملكة جمال البلاد لعام 2014، إلى جانب شقيقتها، بعد اختفائهما لعدة أيام، ليتبين لاحقا أن الجريمة ارتكبها شخص مقرب من العائلة.