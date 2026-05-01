كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" عن إلحاق إيران وحلفائها أضرارا بما لا يقل عن 16 منشأة عسكرية أمريكية في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط، مما جعل بعض تلك المواقع غير قابلة للاستخدام عمليا خلال حرب إيران الحالية.

واستند التقرير إلى عشرات الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية ومقابلات مع مصادر في الولايات المتحدة ودول الخليج، حيث تمثل المنشآت المتضررة غالبية المواقع العسكرية التابعة لواشنطن في المنطقة، وفقا لأحد مساعدي الكونجرس المطلعين على تقييمات الأضرار الناتجة عن حرب إيران وأمريكا.

تداعيات حرب إيران على القواعد الأمريكية

وأوضح المصدر أن التقييمات تباينت بشكل كبير، بدءا من الجانب المأساوي الذي يرى أن المنشأة بأكملها مدمرة ويجب إغلاقها، وصولا إلى القادة الذين يرون أن هذه المواقع تستحق الإصلاح نظرا للفائدة الاستراتيجية التي تقدمها للولايات المتحدة، فيما علق مصدر أمريكي آخر مطلع على الوضع قائلا: "لم أرَ شيئا كهذا من قبل".

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الأهداف الرئيسية لطهران شملت أنظمة رادار متطورة، وأنظمة اتصالات، وطائرات، وهي أصول باهظة الثمن ويصعب استبدالها في ظل استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا.

وأشار مساعد عضو الكونجرس إلى أن إيران حددت تلك المنشآت باعتبارها الأهداف الأكثر فعالية من حيث التكلفة، مؤكدا أن أنظمة الرادار هي أغلى الموارد وأكثرها محدودية في المنطقة.

كواليس المواجهة بين إيران وأمريكا وتكلفة الصراع

وصرح جولز جاي هيرست الثالث المراقب المالي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمام المشرعين بأن حرب إيران كلفت الولايات المتحدة حتى الآن 25 مليار دولار، إلا أن مصدرا مطلعا أفاد بأن التقدير الحقيقي للتكلفة أقرب إلى 40 أو 50 مليار دولار.

وتحمل حلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين يستضيفون منشآت عسكرية أمريكية وطأة الهجمات الإيرانية، وانتقدوا واشنطن سرا لبدء الحرب دون استشارتهم.

ونقل التقرير عن مصدر سعودي قوله: "أظهرت لنا الحرب أن التحالف مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون حصريا، وأنه ليس منيعا"، مما يعكس تعقد المشهد السياسي والعسكري في إطار العلاقة بين إيران وأمريكا.