ظهرت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت أوبال سوشاتا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها؟

ارتدت أوبال فستان "كت" طويل باللون الأبيض مزينا بالورود باللون الفوشيا والأسود، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

كيف اختارت أوبال مكياجها للظهور بإطلالة متناسقة؟

اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني وآي شادو باللون البيج وركزت على رسمة عينيها.

كيف صففت أوبال شعرها ليكمل أناقة الإطلالة الجريئة؟

تركت ملكة جمال العالم 2025 خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

كيف نسقت أوبال حذائها مع الفستان الجريء؟

نسقت أوبال مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

كيف أكملت أوبال إطلالتها بالمجوهرات البسيطة؟

زينت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من حلق وخاتم.

