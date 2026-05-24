مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد انتشار الذباب داخل المنازل، خاصة في المطابخ وأماكن الطعام، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول سريعة وآمنة بعيدا عن المبيدات الكيميائية وروائحها القوية.

ووفقا لموقع Thistledowns Farm، فإن المصيدة المنزلية باستخدام خل التفاح تعد من أكثر الطرق فعالية للتخلص من الذباب، خاصة ذباب الفاكهة، إذ تعتمد على الرائحة المتخمرة لجذب الحشرات، بينما يعمل سائل غسيل الأطباق على منعها من الهروب بمجرد ملامسة السائل.

لماذا ينجذب الذباب إلى خل التفاح؟

يمتلك خل التفاح رائحة قوية تشبه الروائح المتخمرة التي تجذب الذباب بشكل كبير، خاصة الحشرات الصغيرة المنتشرة داخل المطابخ، وعند إضافة بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق، يفقد السائل قدرته على حمل الحشرة فوق سطحه، ما يؤدي إلى غرقها فورا.

طريقة عمل مصيدة الذباب

يمكن تجهيز المصيدة خلال دقائق باستخدام أدوات بسيطة متوفرة داخل المنزل، عبر الخطوات التالية:

-إحضار زجاجة بلاستيكية فارغة، ثم قص الجزء العلوي منها.

-إضافة بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق مع قليل من الماء الدافئ.

-وضع ربع كوب من خل التفاح داخل الزجاجة.

-قلب الجزء العلوي من الزجاجة ووضعه على شكل قمع داخل الجزء السفلي.

-تثبيت الحواف باستخدام شريط لاصق لمنع هروب الذباب.

كيف تعمل مصيدة الذباب؟

تعتمد الفكرة على جذب الذباب عبر رائحة خل التفاح، ليدخل من الفتحة الضيقة نحو السائل الموجود أسفل الزجاجة، لكنه يجد صعوبة في الخروج مرة أخرى بسبب شكل القمع.

وعند ملامسة الخليط، يكسر سائل غسيل الأطباق التوتر السطحي للسائل، ما يؤدي إلى غرق الحشرة مباشرة.

أفضل أماكن وضع المصيدة

لتحقيق أفضل نتيجة، يفضل وضع المصيدة في:

-قرب النوافذ.

-المطبخ.

-بجوار سلة القمامة.

-بجانب الفاكهة المكشوفة.

-بالقرب من الأحواض وأماكن الرطوبة.

ما هي النصائح لمنع انتشار الذباب؟

إلى جانب استخدام المصيدة، تساعد بعض الخطوات اليومية في تقليل انتشار الذباب داخل المنزل، أبرزها:

-تنظيف أسطح المطبخ يوميا.

-التخلص من بقايا الطعام باستمرار.

-عدم ترك الفاكهة مكشوفة.

-تهوية المنزل جيدا.

-إحكام غلق سلة المهملات.