إعلان

بزجاجة فارغة وخل تفاح.. حيلة منزلية تقضي على الذباب خلال ساعات

كتب : محمود عبده

04:00 م 24/05/2026

ذبابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد انتشار الذباب داخل المنازل، خاصة في المطابخ وأماكن الطعام، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول سريعة وآمنة بعيدا عن المبيدات الكيميائية وروائحها القوية.

ووفقا لموقع Thistledowns Farm، فإن المصيدة المنزلية باستخدام خل التفاح تعد من أكثر الطرق فعالية للتخلص من الذباب، خاصة ذباب الفاكهة، إذ تعتمد على الرائحة المتخمرة لجذب الحشرات، بينما يعمل سائل غسيل الأطباق على منعها من الهروب بمجرد ملامسة السائل.

لماذا ينجذب الذباب إلى خل التفاح؟

يمتلك خل التفاح رائحة قوية تشبه الروائح المتخمرة التي تجذب الذباب بشكل كبير، خاصة الحشرات الصغيرة المنتشرة داخل المطابخ، وعند إضافة بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق، يفقد السائل قدرته على حمل الحشرة فوق سطحه، ما يؤدي إلى غرقها فورا.

طريقة عمل مصيدة الذباب

يمكن تجهيز المصيدة خلال دقائق باستخدام أدوات بسيطة متوفرة داخل المنزل، عبر الخطوات التالية:

-إحضار زجاجة بلاستيكية فارغة، ثم قص الجزء العلوي منها.

-إضافة بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق مع قليل من الماء الدافئ.

-وضع ربع كوب من خل التفاح داخل الزجاجة.

-قلب الجزء العلوي من الزجاجة ووضعه على شكل قمع داخل الجزء السفلي.

-تثبيت الحواف باستخدام شريط لاصق لمنع هروب الذباب.

كيف تعمل مصيدة الذباب؟

تعتمد الفكرة على جذب الذباب عبر رائحة خل التفاح، ليدخل من الفتحة الضيقة نحو السائل الموجود أسفل الزجاجة، لكنه يجد صعوبة في الخروج مرة أخرى بسبب شكل القمع.

وعند ملامسة الخليط، يكسر سائل غسيل الأطباق التوتر السطحي للسائل، ما يؤدي إلى غرق الحشرة مباشرة.

أفضل أماكن وضع المصيدة

لتحقيق أفضل نتيجة، يفضل وضع المصيدة في:

-قرب النوافذ.

-المطبخ.

-بجوار سلة القمامة.

-بجانب الفاكهة المكشوفة.

-بالقرب من الأحواض وأماكن الرطوبة.

ما هي النصائح لمنع انتشار الذباب؟

إلى جانب استخدام المصيدة، تساعد بعض الخطوات اليومية في تقليل انتشار الذباب داخل المنزل، أبرزها:

-تنظيف أسطح المطبخ يوميا.

-التخلص من بقايا الطعام باستمرار.

-عدم ترك الفاكهة مكشوفة.

-تهوية المنزل جيدا.

-إحكام غلق سلة المهملات.

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الذباب ل التفاح المبيدات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

المؤبد لأم حاولت بيع أعضاء ابنها ببورسعيد.. و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك
أخبار المحافظات

المؤبد لأم حاولت بيع أعضاء ابنها ببورسعيد.. و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك
مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
رياضة محلية

مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد

عراك بالأيدي.. القصة الكاملة لمشاجرة وفدي المغرب والجزائر في اليونسكو |فيديو
شئون عربية و دولية

عراك بالأيدي.. القصة الكاملة لمشاجرة وفدي المغرب والجزائر في اليونسكو |فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا