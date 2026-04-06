رغم أن الطيور غالبًا ما تُعرف بجمالها أو هدوئها، فإن بعض الأنواع تمتلك قدرات دفاعية وهجومية تجعلها مصدر خطر حقيقي على الإنسان، خاصة عند الاقتراب منها أو محاولة التفاعل معها.

لذا في هذا التقرير، نستعرض مجموعة من أخطر الطيور حول العالم، وفقًا لما ذكره موقع " a-z-animals".

لماذا يعد طائر الكاسواري الجنوبي أخطر طائر على وجه الأرض؟

يصنف طائر الكاسواري الجنوبي أخطر طائر في العالم، رغم أنه يعيش بشكل رئيسي في أستراليا ويعد من الأنواع المهددة بالانقراض، وهناك الكثير من الهجمات التي قام بها هذا الطائر على البشر، تسببت إحداها على الأقل في حالة وفاة.

غالبًا ما تحدث هذه الهجمات نتيجة محاولة البشر إطعامه أو الاقتراب منه، ويتميز الكاسواري بحجمه الضخم، إذ يصل وزنه إلى نحو 90 كيلوجرامًا، ويبلغ طوله قرابة مترين، لكن مصدر خطورته الأكبر يكمن في مخالبه الحادة، خاصة المخلب الطويل الذي يشبه السكين، والقادر على إحداث جروح خطيرة تكون قاتلة.

ما الذي يجعل البومة الثلجية عدوانية رغم مظهرها الهادئ؟

تعرف البومة الثلجية، أو بومة القطب الشمالي، بأنها من أكبر الطيور الجارحة في المناطق القطبية، وعلى عكس معظم أنواع البوم التي تنشط ليلًا، فإنها تنشط نهارًا، وتُظهر سلوكًا عدوانيًا عند الدفاع عن أراضيها.

وتهاجم هذه البومة أي كائن يقترب من أعشاشها، بغض النظر عن حجمه، ما يجعلها خطرة بشكل خاص خلال موسم التكاثر، رغم أنها لا تستهدف البشر عادة إلا عند التهديد.

كيف يمكن للنسر ذو الذيل الأبيض أن يشكل خطر؟

يُعد النسر الأبيض من الظهر من أخطر نسور العالم القديم، وينتشر في جنوب شرق آسيا، وهو مدرج ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

ورغم اعتماده الأساسي على بقايا الحيوانات النافقة، فإنه يتميز بسرعة هجومه وسلوكه الشرس أثناء تناول الطعام، و تم تسجيل حالات نادرة هاجم فيها حيوانات حية، كما أنه لا يتردد في الاقتراب من جثث البشر، ما يعكس طبيعته الانتهازية وقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة.

هل يمكن لطائر الإيمو أن يهاجم الإنسان؟

الإيمو هو ثاني أطول الطيور الحية بعد النعامة، ويعيش في أستراليا، ويتميز بسرعة كبيرة تصل إلى نحو 48 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى قوته الجسدية اللافتة.

يستخدم الإيمو أقدامه القوية ومخالبه الحادة للدفاع عن نفسه، وغالبًا ما تكون ضرباته قادرة على إحداث إصابات خطيرة، ورغم أن الهجمات على البشر نادرة، ولكن تم تسجيل حالات اعتداء، خاصة عندما يشعر الطائر بالتهديد أو يحاول حماية صغاره.

لماذا تعتبر البومة القرناء الكبيرة طائر شرس ؟

تعرف البومة القرناء الكبيرة، المنتشرة في أمريكا الشمالية، بشجاعتها وعدوانيتها، خاصة عند الدفاع عن أعشاشها.

ورغم أن حجمها أقل قليلًا من البومة الثلجية، إلا أنها لا تتردد في مهاجمة أي تهديد، حتى لو كان إنسان، و سجلت حالات استهدفت فيها متنزهين وعدائين، بل وحتى مربيها في الأسر، ما يعكس طبيعتها الدفاعية القوية.