تعرف الحرباء بقدرتها المدهشة على تغيير ألوانها، لكن خلافا للاعتقاد الشائع، فهي لا تفعل ذلك فقط للتمويه في الواقع، تستخدم هذه القدرة لأغراض متعددة مثل التواصل، وتنظيم حرارة الجسم، والتعبير عن الحالة المزاجية، وفقا موقع "pnwreptilebites".

ما السر العلمي وراء تغير لون الحرباء؟

لا تعتمد الحرباء على إنتاج أصباغ جديدة لتغيير لونها، بل تمتلك خلايا جلدية خاصة تعرف باسم الخلايا القزحية، و تحتوي هذه الخلايا على بلورات نانوية دقيقة تعكس الضوء من خلال تغيير المسافات بين هذه البلورات، تستطيع الحرباء التحكم في طريقة انعكاس الضوء، وبالتالي يتغير لونها بشكل فوري.

عندما تكون هادئة، تعكس ألوانا باردة مثل الأخضر والأزرق، أما عند الإثارة أو التوتر، فتتحول إلى ألوان دافئة كالأحمر والبرتقالي.

لماذا تغير الحرباء ألوانها للتواصل؟

تستخدم الحرباء ألوانها كوسيلة للتواصل مع غيرها، فالذكور غالبا ما تظهر ألوانا زاهية لإثبات السيطرة أو جذب الإناث، بينما تدل الألوان الباهتة على الخضوع أو القلق.

كيف تساعد الألوان في تنظيم درجة حرارة جسمها؟

بما أن الحرباء من الكائنات ذات الدم البارد، فهي تعتمد على البيئة المحيطة لتنظيم حرارتها، حيث تمتص الألوان الداكنة الحرارة، ما يساعدها على الدفء، بينما تعكس الألوان الفاتحة أشعة الشمس، ما يبقيها باردة في الأجواء الحارة.

هل تعبر الحرباء عن حالتها النفسية بالألوان؟

نعم، يتغير لون الحرباء حسب حالتها النفسية فعند الخوف أو التوتر يصبح لونها داكنا أو مائلا للأسود، بينما تشير الألوان الفاتحة إلى الهدوء والاستقرار.

ماذا يحدث للونها أثناء النوم والراحة؟

عند النوم، تميل ألوان الحرباء إلى الهدوء مثل الرمادي أو الأخضر الفاتح، نتيجة استرخاء جسمها، ما يؤثر على طريقة انعكاس الضوء داخل خلاياها.

كيف يتغير لونها أثناء تبديل الجلد أو بعد الاستيقاظ؟

خلال فترة تبديل الجلد، تظهر ألوان باهتة وغير متناسقة أما بعد الاستيقاظ، فقد تبدو ألوانها أغمق قليلا حتى تتأقلم مع حرارة البيئة.

كيف تتطور ألوان الحرباء مع النمو؟

تولد الحرباء بألوان بسيطة تميل للبني أو الأخضر الفاتح لحمايتها من المفترسات ومع النمو، تبدأ في إظهار ألوان أكثر تنوعا ووضوحا، حتى تصل إلى قدرتها الكاملة عند البلوغ.

ما الفرق بين ألوان الذكور والإناث؟

عادة ما تكون ألوان الذكور أكثر إشراقا وجاذبية، خاصة خلال التزاوج أو إثبات السيطرة في المقابل، تميل الإناث إلى الألوان الهادئة التي تساعدها على التمويه، ويمكن أن تتغير ألوانها في فترات معينة للدلالة على الجاهزية للتزاوج.

ما أبرز الخرافات حول تغير لون الحرباء؟

من أشهر المفاهيم الخاطئة أن الحرباء تغير لونها لتطابق أي خلفية، وهذا غير دقيق كما أن ليست كل الأنواع زاهية الألوان، فبعضها يغير لونه بشكل محدود لأغراض تتعلق بالحرارة أكثر من العرض.

لماذا تعد الحرباء من أكثر الكائنات تميزا؟

تعد الحرباء نموذجا فريدا في عالم الحيوان، إذ تجمع بين الجمال والقدرة البيولوجية المتطورة، حيث تستخدم ألوانها للتواصل والتكيف والبقاء، ما يجعلها من أكثر الكائنات إثارة للاهتمام.

اقرأ أيضا:

لهذا السبب.. مطعم يمنع زبائنه من وضع العطور

من هو الملياردير لاري إليسون ثاني أغنى شخص في العالم؟

الأغلى في العالم.. بيضة تعرض للبيع بسعر 20 مليون جنيه