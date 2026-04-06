قبل ظهور حيل التجميل الحديثة، كانت النساء في العصر الفيكتوري وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مهووسات بتحقيق المظهر المثالي، مستخدمات أدوات غريبة تبدو أقرب إلى أدوات التعذيب منها إلى أدوات التجميل.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب أدوات التجميل التي تم اختراعها في أواخر القرن التاسع عشر، وفقا لموقع "news18".

من اخترع جهاز نحت الذقن والرقبة؟

ابتكر البروفيسور يوجين ماك من نيويورك هذا الجهاز لنحت الذقن والرقبة وخط الفك عن طريق الضغط على الغدد المتورمة لعلاجها.

لم تقتصر هذه الأدوات على تعديل الشكل فحسب، بل كانت تقلل أيضا من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يعكس هوس تلك الحقبة بالحصول على مظهر حاد وشاب.

من ابتكرت جهاز ضغط الخدين (1936)؟

ابتكرت المخترعة الأمريكية إيزابيلا جيلبرت جهازا ضاغطا للخدين مزودا بنابض، كانت النساء يرتدينه طوال الليل بهدف إحداث غمازات دائمة على الوجه.

رغم أن الجهاز استغل رغبة النساء في الحصول على ملامح وجه جميلة، إلا أنه أثبت عدم فعاليته، كما كان يحمل مخاطر صحية محتملة.

ما هو جهاز مقياس الجمال من ماكس فاكتور (1933)؟

ابتكرت شركة ماكس فاكتور الرائدة في مجال مستحضرات التجميل في هوليوود جهاز قياس دقيق لتحليل نسب الوجه بدقة تصل إلى 1/100 من البوصة.

استخدم هذا الجهاز لتحديد العيوب من أجل تطبيق مكياج مثالي في الأفلام، مما أبرز الهوس المتزايد بمعايير الجمال المتناسقة خلال العصر الذهبي للسينما.

هل كان جهاز قبعة الزينة في أوائل القرن العشرين آمنا وفعالا؟

يشبه هذا الاختراع الذي ابتكره دي إم أكرمان خوذة غواص، حيث يستخدم ضغط الفراغ لخفض الضغط الجوي حول الرأس، مما يفترض أنه يحسن الدورة الدموية للحصول على بشرة نضرة ووردية، لكن المستخدمين غالبا ما شعروا بدوار خفيف، فجمال الارتفاعات الشاهقة له آثار جانبية.

ما وظيفة الجهاز المشابه للنوابض القابلة للتعديل؟

يشبه هذا الجهاز النوابض القابلة للتعديل، ويسهم في شد ورفع وتجميل منطقة الصدر بهدف الحصول على قوام مثالي.

عكس استخدامه التحول في معايير الجمال نحو القوام الممتلئ، وكان أحد الأدوات المنزلية العديدة لتشكيل الجسم في بدايات هذا المجال.

ما هو قناع المرحاض الذي ابتكر عام 1875؟

هذا القناع المطاطي الناعم الحاصل على براءة اختراع من السيدة هيلين إم راولي كان يستخدم طوال الليل لتنعيم البشرة وتنقيتها وتحسين الدورة الدموية وعلاج الشوائب عند استخدامه مع الكريمات.

وتم تسويقه كمنتج تجميلي وعلاجي في آن واحد، وينظر إليه غالبا على أنه نموذج أولي غريب لأقنعة الوجه الورقية الحديثة.