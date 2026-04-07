قطر ترفع مستوى التهديد الأمني وتدعو مواطنيها بالبقاء في المنازل

كتب : وكالات

10:19 م 07/04/2026

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، ارتفاع مستوى التهديد الأمني في البلاد، ودعت جميع السكان إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة، مع تجنب النوافذ والواجهات الزجاجية والمناطق المكشوفة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
أفادت وزارة الداخلية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، برفع مستوى التهديد الأمني في البلاد، مؤكدة أهمية التزام الجميع بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.
ودعت الوزارة السكان والمقيمين إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية، إضافة إلى تجنب التواجد في المناطق المكشوفة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.
وحثت الوزارة على متابعة القنوات الرسمية للحصول على التعليمات والتحديثات أولاً بأول، والالتزام بما يصدر عن الجهات الأمنية من إرشادات حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

