لعبة الغميضة تنتهي بكارثة.. وفاة طفلة وشقيقها داخل ثلاجة مهجورة

كتب : شيماء مرسي

07:30 م 07/04/2026

في واقعة مأساوية، توفيت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات وشقيقها 5 سنوات بعد أن علقا داخل ثلاجة غير مستخدمة خلال لعبة الغميضة.

كيف وقع حادث اختناق الطفلين داخل الجهاز الضخم؟

لقى الطفلين ساوري جيفارا تيلر وشقيقها الأصغر دارين مصرعهما اختناقا بعدما علقا داخل جهاز ضخم أثناء لعبهما داخل منزل العائلة في فيستا هيرموسا، كولومبيا، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

لماذا ترك الأب الطفلين بمفردهما داخل المنزل؟

اعترف والد الطفلين بتركهما بمفردهما داخل المنزل لمدة 20 دقيقة، وذلك لشراء بعض الاحتياجات من البقالة.

وأوضحوا أن الغطاء الخاص بالجهاز الضخم قد يكون أغلق بإحكام أثناء لعب الطفلين بداخله، ما أدى إلى اختناقهما في ظروف مأساوية.

كيف اكتشف الوالدان اختفاء طفليهما؟


قال والدهم برايان جيفارا تريفينو: "كان الفريزر مفصولا عن الكهرباء لكن تسلق الأطفال وعندما دخلوا بداخله سقط الغطاء وأغلق عليهم واختنقوا".

اكتشف الوالدان الأمر المروع عندما عادا إلى المنزل ولم يتمكنا من العثور على الطفلين.

ماذا حدث بعد نقل الطفلين إلى المستشفى؟


تم نقل الأخ والأخت، اللذين كانا يلعبان الغميضة معا على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن تم إعلان وفاتهما وتجري الشرطة حاليا تحقيقا، وأيضا سيتم تشريح الجثث لتحديد السبب الرسمي للوفاة.

