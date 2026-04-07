إيران تصدر تنبيها تحذيريا لـ 3 دول عربية: أخلوا هذه المناطق فورا

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الثلاثاء، وقبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة ترامب تنبيها عاجلا بشأن إخلاء مناطق في السعودية والإمارات والبحرين.

وقال المتحدث باسم خاتم الأنبياء الإيراني على موقع إكس: " بعض الجسور والمناطق المحددة في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ستُعتبر مناطق عسكرية مغلقة اعتبارًا من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت طهران اليوم وحتى إشعار آخر".

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "أن المناطق المشمولة تشمل الطريق البري بين الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، وجسر الملك فهد بين البحرين والمملكة العربية السعودية، جسر الشيخ زايد في أبو ظبي".

وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، على ضرورة مغادرة هذه المناطق فورًا وتجنب أي حركة فيها، واستخدام الطرق الآمنة المخصصة للخروج. وحذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، من أن تجاهل هذا التحذير قد يعرض حياة الأفراد للخطر.