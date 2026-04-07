مهلة باكستان.. رد إيجابي من إيران وعرض المقترح على ترامب

كتب : وكالات

10:06 م 07/04/2026

ايران وامريكا

ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول إيراني رفيع، أن طهران تدرس بشكل إيجابي طلب باكستان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

رد أمريكي

ومن جانبه، أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُبلغ باقتراح باكستان بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لمدة أسبوعين، وأن "ردًا سيصدر قريبًا"، وذلك نقلًا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

مهلة باكستان

وقبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة دونالد ترامب لإيران، دعا رئيس الوزراء الباكستاني طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كإجراء حسن نية، كما حث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق نار مؤقت لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال في منشور على منصة "إكس": "لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية لأداء دورها، أطلب بصدق من الرئيس ترامب تمديد المهلة لمدة أسبوعين. كما تطلب باكستان بإخلاص من الإخوة في إيران فتح مضيق هرمز لمدة مماثلة كإجراء حسن نية."

وأضاف: "نحث أيضًا جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق إنهاء حاسم للحرب، بما يخدم السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة".

فيديو قد يعجبك



رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
أخبار مصر

رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري
رياضة محلية

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري
البترول: حقل "التمساح" الجديد يغطي 15% من استهلاك مصر
أخبار مصر

البترول: حقل "التمساح" الجديد يغطي 15% من استهلاك مصر
"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف
أخبار مصر

"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف
16 ضحية بين قتيل ومصاب.. ميراث الـ 100 فدان يشعل نار الدم في قرية بأسيوط
أخبار المحافظات

16 ضحية بين قتيل ومصاب.. ميراث الـ 100 فدان يشعل نار الدم في قرية بأسيوط

