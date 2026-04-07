مهلة باكستان.. رد إيجابي من إيران وعرض المقترح على ترامب

ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول إيراني رفيع، أن طهران تدرس بشكل إيجابي طلب باكستان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

رد أمريكي

ومن جانبه، أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُبلغ باقتراح باكستان بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لمدة أسبوعين، وأن "ردًا سيصدر قريبًا"، وذلك نقلًا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

مهلة باكستان

وقبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة دونالد ترامب لإيران، دعا رئيس الوزراء الباكستاني طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كإجراء حسن نية، كما حث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق نار مؤقت لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال في منشور على منصة "إكس": "لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية لأداء دورها، أطلب بصدق من الرئيس ترامب تمديد المهلة لمدة أسبوعين. كما تطلب باكستان بإخلاص من الإخوة في إيران فتح مضيق هرمز لمدة مماثلة كإجراء حسن نية."

وأضاف: "نحث أيضًا جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق إنهاء حاسم للحرب، بما يخدم السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة".