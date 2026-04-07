غادرت الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون موقع احتجازها في العاصمة العراقية مساء الثلاثاء، عقب إبرام صفقة تبادل بين السلطات وفصيل مسلح، في تطور يتزامن مع استعار حرب إيران وأمريكا.

تفاصيل صفقة التبادل في ظل حرب إيران وأمريكا

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول عراقي مطلع، بأن عملية إطلاق سراح شيلي كيتلسون تمت بعد ظهر اليوم في بغداد، دون الإفصاح عن الموقع الدقيق الذي نُقلت إليه عقب الإفراج.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقية، أنها قررت إخلاء سبيل المراسلة الأمريكية، في حين كشف مسؤولون في الفصيل للوكالة أن الخطوة جاءت مقابل إطلاق سراح عناصر تابعين للمجموعة كانت السلطات العراقية قد احتجزتهم في وقت سابق.

ويأتي هذا الانفراج الميداني بعد أيام من عمليات بحث وتمشيط واسعة نفذتها الأجهزة الأمنية العراقية لتأمين الرعايا الأجانب بظل تداعيات حرب إيران.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عبر منصة "إكس" ملاحقة الجناة وتتبع مسار حركتهم، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استهداف الضيوف فوق أراضيها في ظل حالة التوتر المستمرة بين إيران وأمريكا.

كواليس ملاحقة الخاطفين وتداعيات حرب إيران وأمريكا

تعود وقائع الحادثة إلى نهاية مارس الماضي، حين اختُطفت شيلي كيتلسون في منطقة شارع السعدون بقلب بغداد، وتحديدا في محيط "فندق فلسطين.

وأسفرت جهود المطاردة حينها عن محاصرة مركبة تابعة للخاطفين أدى انقلابها أثناء محاولة الفرار إلى اعتقال أحد المتورطين وضبط السيارة المستخدمة، إلا أن المراسلة لم تكن بداخلها آنذاك، مما دفع القوات لمواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتأمين المختطفة.

وتُصنف شيلي كيتلسون كإحدى أبرز الوجوه الإعلامية التي غطت الشأن العراقي لسنوات طويلة عبر منصات "المونيتور" و"ذا ناشيونال" و"فورين بوليسي"، حيث تركزت تقاريرها على بنية الفصائل المسلحة ومستقبل العلاقات بين إيران وأمريكا.

