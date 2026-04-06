أجمل رسائل التهنئة بعيد القيامة المجيد 2026- "عيد على حبايبك"

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 06/04/2026

مع اقتراب عيد القيامة المجيد 2026، يحرص الأهل والأصدقاء على تبادل المحبة والسلام بين المواطنين.

وفي هذه المناسبة السعيدة، يمكن أن تعبر رسائل التهنئة عن مشاعر الحب والتقدير بطريقة مميزة، وفقا لموقع "Economictimes".


- أتمنى لكم عيد قيامة مليء بالمعجزات والسعادة.

- أتمنى لكم بركات المسيح في هذا العيد المجيد.

- يد قيامة مبارك عليكم دائما.

- في عيد القيامة المجيد، أدعو الله أن تشعروا بسلام المسيح طوال العام.

- مع عيد القيامة، يملأ حبه قلبك بالسلام والفرح.

- نتمنى لكم عيد فصح مميز ورائع مثلكم بالنسبة لعائلتنا.

- عيد قيامة سعيد، أتمنى لكم يوما مليئا بالحب والسعادة.

- عيد قيامة سعيد، مليء بالطمأنينة وبفرص جديدة لبداية مشرقة.

- قيامة مجيدة وأيام مليئة بالسلام والمحبة.

- عيد قيامة مجيد أحبائي.

- أتمنى لكم بدايات جديدة وقلوبا سعيدة في عيد القيامة المجيد.

- عسى عيد القيامة المجيد يجلب لكم فرحا وبدايات جديدة.

- بمناسبة عيد القيامة المجيد أتمنى لك، ولعائلتك كل السعادة والفرح.

- وقت مليء بالأمل والراحة، نتمنى لكم كل الخير جميعا.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة.

- عيد سعيد وبركة دائمة لكم ولعائلاتكم.

