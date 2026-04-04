العديد من الفنادق حول العالم تخفي وراء جدرانها قصصا غريبة، كما تشتهر بظهور أشباح تثير الفضول والخوف.

في هذا التقرير، إليكم أبرز الفنادق المخيفة حول العالم التي يمكنك زيارتها إذا كنت من محبي الغموض، وفقا لموقع "trafalgar".

ماذا يحدث في فندق ريكارتون ريسكورس، كرايستشيرش، نيوزيلندا؟

هذا الفندق واحدا من أكثر المباني المسكونة في نيوزيلندا، في عام 1933، قُتل رجل يُدعى دونالد فريزر رميا بالرصاص داخل الفندق، ويظل التحقيق في وفاته لغزا لم يُحل حتى اليوم.

يدعي النزلاء أن شبحه يتجول في الممرات، ليضفي على الفندق هالة غامضة لا يمكن تجاهلها.

هل ما زالت أشباح هوليوود تتجول في فندق روزفلت، كاليفورنيا؟

استضاف هذا الفندق النجمة مارلين مونرو لعدة سنوات، ولا تزال هناك قصص عن ظهور أشباح نجوم هوليوود في أرجائه، كما تُرى الأرواح تتجول في قاعة بلوسوم، على جانبي المسبح، وحتى داخل الغرفة رقم 928 التي كانت مخصصة لمونتجمري كليفت، ما يجعل الفندق وجهة مثالية لعشاق الرعب والفن معا.

لماذا يعتبر فندق مالدرون، كورك، أيرلندا، مستشفى سابقا مليئا بالأشباح؟

كان الفندق مستشفى سابقا، وأغلق أبوابه عام 1987، ويقال إن بعض الأرواح لم تتمكن من المغادرة بعد الإغلاق، حيث تُرى أحداث غريبة في الغرف والممرات، مثل تشغيل التلفاز تلقائيا أو ظهور امرأة تستغيث، كما أن الغرفة 325 مغلقة تماما بسبب الظواهر الخارقة التي حدثت فيها.

ما الأسرار الغامضة لفندق وسبا كريسنت، أركنساس؟

يعود تاريخ هذا الفندق إلى عام 1886، ويشتهر بكونه أحد أكثر الفنادق المسكونة في الولايات المتحدة، وتعد الغرف 218 و419 الأكثر نشاطا، حيث شوهدت أشباح من العصر الفيكتوري، بالإضافة إلى أرواح كانت من المرضى السابقين في المستشفى التجريبي للسرطان.

يقدم الفندق جولات لمشاهدة الأشباح للراغبين في تجربة فريدة.

من هي "الآنسة نوتي" في فندق نوتنجهام رود، جنوب أفريقيا؟

يُعرف الفندق بظهور شبح يُسمى "الآنسة نوتي"، ويقال إنها كانت خادمة أو نزيلة ودودة للغاية، ولقت حتفها بطريقة مأساوية بعد أن لم يُقدر أحد طيبتها، ويُسمع صوتها أو تُرى صورتها في زوايا الفندق أثناء الزيارة.

ما القصة المأساوية وراء قلعة هيميجي، اليابان؟

قلعة هيميجي، المعروفة بـ"مالك الحزين الأبيض"، أحد أشهر القلاع اليابانية التي يقال إن شبح امرأة مأساوية يطاردها. بُنيت القلعة في القرن الرابع عشر، وارتبطت بقصة حب مأساوية وانتحار المرأة بعد رفضها الابتزاز من قبل الساموراي مالكها.

ما هي قلعة بريساك في شاتو دي بريساك، فرنسا؟

تشهد قلعة بريساك على تاريخ طويل من الأسرار المظلمة منذ القرن الحادي عشر، ويُعرف أشهر أشباحها بالسيدة الخضراء، التي تتجول في الأبراج بعد أن اكتشف زوجها خيانتها، وأسفرت الأحداث عن مقتلها ومقتل صياد كان معها.

لماذا يظل فندق فيرمونت بانف سبرينجز، كندا، مسكونا؟

يقع الفندق في منطقة طبيعية خلابة، لكنه معروف بظهور أشباح مأساوية، مثل عروس سقطت من على السلم في يوم زفافها، كما أبلغ النزلاء عن رؤية أشباح أطفال وعمال سابقين، ما يمنح الفندق أجواء غامضة تجعل الزوار متحمسين للتجربة فوق مستوى الخيال.

اقرأ أيضا:

لهذا السبب.. مطعم يمنع زبائنه من وضع العطور

من هو الملياردير لاري إليسون ثاني أغنى شخص في العالم؟

الأغلى في العالم.. بيضة تعرض للبيع بسعر 20 مليون جنيه



